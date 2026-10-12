Volley | Anche in Liguria si celebreranno gli ottant'anni della Federazione

La Federazione Italiana Pallavolo nel 2026 compie 80 anni. Un traguardo importante che la FIPAV ha deciso di festeggiare attraverso un percorso di celebrazioni che si articolerà durante l’anno, legando simbolicamente l’Italia attraverso eventi e attività che ripercorreranno la storia della pallavolo italiana.

Il Comitato Territoriale Liguria Centro celebrerà questo traguardo con un evento in programma martedì 13 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria (Piazza de Ferrari, 1 – Genova)

Nel corso dell’evento, che sarà occasione per rivivere la storia del volley sul territorio, saranno conferiti importanti riconoscimenti al Prof. Mauro Piccazzo, Roberto Scanarotti, Lino Maragliano (alla memoria), Gian Luigi Corti (alla memoria) e a Roberto Carmarino (alla memoria), che hanno contribuito a diffondere e far crescere la pallavolo nella provincia di Genova.

In qualità di testimonial dell’evento, sarà presente Enrico Zappavigna, atleta paralimpico di livello nazionale e attualmente giocatore di Pallavolo Liguria, squadra che milita in serie B maschile.

Nell’occasione saranno consegnati gli stendardi celebrativi ai Campioni Territoriali della scorsa stagione e verrà presentato il 6° Trofeo Gian Luigi Corti di pallavolo giovanile, di cui si sorteggeranno i gironi.