Volley | 80 anni di Fipav: a Genova una grande festa tra storia, memoria e il futuro dei giovani con il Trofeo Gian Luigi Corti

Un pomeriggio carico di emozioni, memoria sportiva e sguardo rivolto al futuro ha illuminato martedì le celebrazioni genovesi per gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo. Un traguardo storico che il Comitato Territoriale FIPAV Liguria Centro ha voluto onorare con un evento speciale, ripercorrendo le radici di un movimento che proprio a Genova, nel lontano 1946, vide disputare il primo, storico campionato italiano.



La cerimonia, apertasi con i saluti istituzionali del Vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, della Consigliera del Comune di Genova agli Eventi Sportivi Vittoria Canessa Cerchi e del membro di Giunta del Coni Liguria Piero Picasso, ha visto la partecipazione del Presidente Fipav Liguria Paolo Bassi e della Presidente del Comitato Territoriale Liguria Centro Tiziana Piano. A rendere ancor più solenne l'occasione, i videomessaggi del Presidente Nazionale Giuseppe Manfredi e dei Commissari Tecnici delle Nazionali, Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi. Presente anche Enrico Zappavigna, in veste di testimonial, protagonista ai Deaflympics di Tokyo in cui ha vinto uno storico argento con la nazionale italiana FSSI.

"Gli ottant'anni della FIPAV rappresentano un traguardo straordinario, che racconta la storia di uno sport capace di crescere insieme ai territori, di creare comunità e di trasmettere valori che vanno ben oltre il campo da gioco – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Per la Liguria questo anniversario ha un significato ancora più speciale, perché ci ricorda il ruolo importante che la nostra terra ha avuto nella storia della pallavolo italiana. In questo percorso, il Trofeo Gian Luigi Corti occupa un posto di assoluto rilievo: non è soltanto una manifestazione sportiva, ma un appuntamento che celebra la passione per il volley, valorizza il lavoro delle società e offre ai nostri giovani un'opportunità preziosa per crescere attraverso lo sport, imparando il rispetto, la condivisione e il gioco di squadra. La partecipazione di 42 squadre conferma la vitalità del movimento e la forza di una rete fatta di atleti, famiglie, tecnici, dirigenti e volontari. È da questa energia, dall'entusiasmo dei più piccoli e dalla passione di chi ogni giorno lavora nelle palestre, che dobbiamo continuare a costruire il futuro dello sport ligure".

"Oggi, insieme agli 80 anni della FIPAV, celebriamo Genova come casa della pallavolo italiana: non solo per avere ospitato, nel 1946, il primo campionato nazionale, ma per l'immensa passione e professionalità di tutti i tecnici e dirigenti che, nel tempo, hanno dato un impulso straordinario alla crescita di tutto il volley genovese e italiano, accompagnando generazioni di ragazze e ragazzi nel loro percorso sportivo e, soprattutto, di vita", commenta la consigliera delegata del Comune di Genova ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi, Vittoria Canessa Cerchi. "Una lunghissima storia di vittorie e riconoscimenti di cui sono state protagoniste, e continueranno ad esserlo, le società e associazioni sportive del nostro territorio: l'anima di un movimento che oggi, con questa bellissima festa, connette idealmente passato e presente, ponendo le basi per un futuro luminoso e di grandissime soddisfazioni, in linea con i fantastici risultati di questi primi 80 anni e anche grazie ad eventi speciali come il Trofeo Gian Luigi Corti, la grande festa di inizio stagione della pallavolo giovanile".

"Essere qui da Presidente Regionale è un'emozione indescrivibile, che tocca nel profondo le mie radici", sottolinea Paolo Bassi. "Genova è la terra in cui sono cresciuto pallavolisticamente e dove ho mosso i primi passi da giocatore, allenatore e dirigente. Sapere che proprio qui, nel 1946, è nato il primo campionato italiano mi riempie di un orgoglio immenso. Questo anniversario rappresenta per me un ideale e felice passaggio di testimone: aver guidato il Comitato Territoriale prima di assumere questo incarico mi permette di apprezzare ancora di più lo straordinario valore del lavoro svolto oggi. C'è una bellissima continuità e una totale sinergia con la presidente del CT Tiziana Piano che sta portando avanti con dedizione il percorso tracciato al fianco delle nostre società locali. Un plauso speciale va ai giovani atleti che oggi ricevono gli stendardi dei campioni territoriali: a loro va il mio augurio più affettuoso, affinché custodiscano questi titoli con fierezza. Siete voi il presente e il futuro di questo sport, nati nella stessa terra che ha dato i natali alla pallavolo nazionale".

"Festeggiare gli 80 anni della FIPAV non è solo la celebrazione di un traguardo straordinario per lo sport italiano, ma è per tutti noi del Comitato Territoriale Liguria Centro un profondo motivo di orgoglio" ha dichiarato con emozione la Presidente Tiziana Piano. "La nostra terra custodisce le radici stesse della pallavolo nazionale: fu proprio a Genova, nel 1946, che si disputò il primo, storico campionato italiano. Se oggi il nostro movimento è così vivo e dinamico, lo dobbiamo allo straordinario, quotidiano lavoro delle nostre società locali, vero motore sul territorio".

Cuore pulsante dell'evento è stata la premiazione di cinque figure storiche che, con il loro impareggiabile contributo dirigenziale, educativo e sportivo, hanno forgiato e fatto crescere la pallavolo nella provincia di Genova.

Roberto Carmarino (alla memoria): Leggendario educatore e dirigente sportivo della Valpolcevera, fondatore dell'Amatori Volley Rivarolo. Un pioniere che fin dagli anni Cinquanta ha promosso la pallavolo come straordinario strumento pedagogico, formando generazioni di atleti, allenatori e dirigenti. Il premio è stato ritirato da Gianluigi Ivaldi dell'Amatori Rivarolo.

Gian Luigi Corti (alla memoria): Figura carismatica e autorevole del volley italiano. Vicepresidente nazionale per otto anni e capodelegazione azzurro a Los Angeles '84 (prima medaglia olimpica), a Genova è stato l'anima dei più importanti progetti di vertice, portando in Serie A squadre storiche. Il premio è stato ritirato dal figlio Michele.

Roberto Scanarotti: Giornalista, scrittore ed ex allenatore, che ha dedicato il proprio talento alla tutela della memoria storica del volley ligure, co-firmando proprio con Gian Luigi Corti il libro "Alta in banda", preziosa raccolta di testimonianze dei pallavolisti genovesi del Novecento.

Lino Maragliano (alla memoria): Instancabile dirigente e fondatore della Polisportiva Altavalbisagno. Ha dedicato la vita allo sport giovanile e al proprio quartiere, promuovendo la costruzione di impianti (tra cui il Pala Lino Maragliano a Prato) con l'obiettivo di far crescere i bambini attraverso i valori sani dello sport. Il premio è stato ritirato dai figli Roberto e Maria Teresa.

Mauro Piccazzo: Storico Presidente del Comitato Territoriale Liguria Centro per oltre un decennio (2008-2021), guida appassionata che ha saputo condurre la pallavolo locale attraverso importanti riforme strutturali, sostenendo con forza il volley di base e i settori giovanili.

La celebrazione del passato si è poi fusa con la valorizzazione del presente giovanile. Sono stati infatti consegnati ufficialmente gli stendardi ai Campioni Territoriali della scorsa stagione: Cogovalle (U18, U13, U12 femminile), Normac Wonder (U16 femminile), S. Antonio (U14 femminile) e Colombo Genova (U19, U17, U15 maschile).

"Per il nostro Comitato – aggiunge la Presidente Tiziana Piano – il futuro passa inevitabilmente dai più giovani. Ed è proprio per dare ulteriore centralità e importanza alle nuove generazioni che abbiamo voluto consegnare ufficialmente gli stendardi ai campioni territoriali in questa occasione. Ricordare il debutto del 1946 e premiare il talento di oggi significa unire la nostra gloriosa storia all'energia del futuro, continuando a far crescere il volley ligure con la stessa passione di ottant'anni fa".

Un ponte ideale verso il futuro rappresentato perfettamente dall'apertura ufficiale della nuova stagione agonistica giovanile: il Trofeo Gian Luigi Corti, giunto alla sua 6ª edizione. L'evento di celebrazione degli 80 anni Fipav si è concluso con il sorteggio dei gironi di questa manifestazione, dedicata alla categoria Under 12 e organizzata in collaborazione con Stelle nello Sport. "Questo momento solenne si affianca all'attività giovanile e promozionale di cui il Trofeo Corti rappresenta la nostra punta di diamante e la più bella festa di inizio stagione", ha sottolineato Tiziana Piano.

Sono 42 le squadre iscritte. Queste le società che scenderanno in campo: Assarotti, Cus Ge M e Cus Ge F, Albaro Volley, Nuova Oregina, Genova Volley, Normac AVB, Serteco Volley School, Normac VGP, Volleyscrivia, Le Civette Celle, AGV Campomorone, Volare Volley, La Salle, Virtus Sestri, Santa Sabina F, Santa Sabina M, Torriglia, San Marziano, Cogovalle, Albisola, Colombo Genova, Ardita Juventus, Sant'Antonio, Pro Recco, Pallavolo Spezia, Arquata.

Il Trofeo, inserito nel percorso "L'Energia che accende lo sport" promosso da Stelle nello Sport e Iren luce gas e servizi, prenderà il via domenica prossima 18 ottobre al Palacus di Genova (inizio ore 10:00), confermando la sua anima solidale: l'intera quota di iscrizione delle squadre (30 euro) sarà infatti devoluta alla Fondazione Gigi Ghirotti. L'assistenza medica sarà fornita dalla Croce Bianca di Genova. Oltre alle sfide sul campo 4×4 misto, la giornata promette di essere una grande festa per le famiglie, con merenda offerta da Panarello per tutti i partecipanti e la premiazione intorno alle ore 17. Grande attesa come per tradizione per la "Gara degli striscioni" con bellissimi premi in palio per quelli più colorati e divertenti.