Rallye Sanremo | Il savonese Fabio Andolfi firma il bis: Roberto Daprà è il nuovo Campione Italiano Assoluto Rally

Fabio Andolfi vince per la seconda volta il Rallye Sanremo, mentre Roberto Daprà conquista per la prima volta il titolo di Campione Italiano Assoluto Rally. È questo il verdetto definitivo della gara più attesa del fine settimana motoristico del Ponente ligure, una competizione che ha regalato colpi di scena, tensione agonistica e continui cambiamenti di scenario, mantenendo aperta la sfida fino all'arrivo sulla pedana di Pian di Nave, nel cuore di Sanremo. Andolfi, già vincitore dell'edizione 2022 e affiancato da Marco Menchini, ha saputo cogliere il momento decisivo della gara, imponendo il proprio ritmo nelle prove speciali della domenica e gestendo poi il vantaggio con grande determinazione. Alle sue spalle, Daprà, in coppia con Luca Guglielmetti sulla Škoda Fabia RS, ha centrato un secondo posto che vale molto più di un semplice piazzamento: il risultato necessario per assicurarsi matematicamente il titolo tricolore.

La svolta della gara è arrivata nella mattinata di domenica, quando Andrea Crugnola, fino a quel momento protagonista della corsa e deciso a puntare alla vittoria, è stato costretto al ritiro. Dopo aver chiuso la prima giornata al comando, il pilota varesino ha dovuto fare i conti con una doppia foratura che lo ha lasciato senza pneumatici di scorta, impedendogli di proseguire dopo la prova speciale del Langan. Un episodio che ha cambiato completamente gli equilibri della competizione e aperto la strada alla rimonta di Andolfi. Proprio sulle speciali di Vignai e Langan, il pilota ligure ha aumentato il ritmo, prendendo il comando della classifica e presentandosi al riordino di metà giornata con 14”9 di vantaggio su Daprà. Una situazione che ha trasformato la seconda parte della gara in una sfida a tre fra il leader, il giovane trentino e Simone Campedelli, al volante della Toyota GR Yaris con Tania Canton.

Per Daprà la domenica rappresentava un passaggio fondamentale anche in chiave campionato. Il pilota trentino arrivava a Sanremo da leader della classifica tricolore e aveva bisogno di chiudere il rally nelle prime tre posizioni assolute per conquistare matematicamente il titolo. Un obiettivo raggiunto con una condotta di gara lucida e senza inutili rischi, riuscendo comunque a mantenersi costantemente fra i protagonisti delle prove speciali. Alla fine, il distacco da Andolfi è stato di appena 4”7, un margine ridotto che testimonia quanto la lotta per la vittoria sia rimasta aperta fino all'ultimo. Per Daprà e Guglielmetti è arrivata così una seconda posizione di grande valore, che consacra una stagione di alto livello e permette all'equipaggio di festeggiare a Sanremo il successo più importante della carriera. Un risultato costruito sulla velocità, ma anche sulla capacità di leggere le situazioni e gestire la pressione nei momenti decisivi.

A rendere ancora più avvincente il finale è stata la rimonta di Boštjan Avbelj, affiancato dal connazionale Damijan Andrejka sulla Škoda Fabia RS. Lo sloveno, principale rivale di Daprà nella corsa al titolo, era arrivato all'appuntamento sanremese con la necessità di vincere e, in determinate combinazioni, non sarebbe bastato neppure il primo posto per ribaltare la situazione in campionato. Dopo un avvio complicato, nel quale ha faticato a trovare il ritmo sulle strade insidiose dell'entroterra, Avbelj ha cambiato marcia nel pomeriggio, vincendo tutte e quattro le prove speciali della seconda parte di gara. Una progressione impressionante, che lo ha portato a lottare fino all'ultimo per il podio. A frapporsi fra lui e Daprà è stato però Campedelli, terzo assoluto con Canton, mentre Avbelj ha dovuto accontentarsi della quarta posizione, a 6”9 dal vincitore. Una rimonta spettacolare, ma non sufficiente a impedire la festa tricolore del pilota trentino.

Alle spalle dei primi quattro ha chiuso Andrea Nucita, con Alex Guion sul sedile di destra della Škoda Fabia RS. Per lui è arrivata la quinta posizione assoluta e una nuova prestazione autorevole nel Campionato Italiano Rally Promozione, categoria nella quale aveva già conquistato il successo prima dell'appuntamento ligure. La gara ha offerto indicazioni positive anche nelle altre categorie, a cominciare dal Due Ruote Motrici, dove Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti hanno portato la loro Lancia Ypsilon al 14° posto assoluto, risultando i migliori fra i concorrenti della categoria. Per l'equipaggio è arrivata un'altra soddisfazione importante dopo il titolo conquistato nella precedente gara. Il Rallye Sanremo ha confermato così il proprio ruolo di appuntamento decisivo della stagione, capace di mettere alla prova non soltanto la velocità degli equipaggi, ma anche la loro capacità di affrontare un percorso tecnico e impegnativo, dove ogni errore può compromettere il risultato.

Spazio anche alle competizioni di contorno, che hanno contribuito ad arricchire il programma del fine settimana sanremese. Nel Trofeo Lancia Ypsilon il successo è andato a Mattia Vita e Alessio Foresto, protagonisti di una giornata in costante rimonta. Dopo aver inseguito per gran parte della gara Nicolò Ardizzone e Alessio Scartabelli, Vita è riuscito ad avvicinarsi nelle prove della domenica pomeriggio, completando il sorpasso sulla speciale di Ghimbegna. Da quel momento ha mantenuto il comando anche nelle due prove successive, tagliando il traguardo con 17”9 di vantaggio sul rivale. Nella Suzuki Rally Cup, invece, Jean Claude Vallino e Sandro Sanesi si sono imposti con autorità, prendendo il comando fin dalla seconda prova speciale e incrementando progressivamente il margine sugli avversari. Il loro successo è arrivato con 42”3 di vantaggio sul più diretto inseguitore, al termine di una gara condotta con grande regolarità.

Il sipario sul Rallye Sanremo si è così chiuso con due verdetti di peso: la seconda vittoria di Fabio Andolfi nella gara ligure e la prima conquista del titolo italiano assoluto da parte di Roberto Daprà. Una domenica che ha visto cambiare più volte il volto della classifica, dal ritiro di Crugnola alla rimonta di Avbelj, passando per la prova di maturità del nuovo campione italiano. Il distacco finale di appena 4”7 fra Andolfi e Daprà racconta meglio di qualsiasi altra cosa l'intensità della sfida sulle strade del Ponente. Sanremo ha incoronato un vincitore e un nuovo campione, al termine di una gara rimasta in bilico fino alla pedana d'arrivo di Pian di Nave.

Rallye Sanremo, la classifica assoluta

Pos. Pilota – navigatore Vettura Distacco 1 Andolfi – Menchini Lancia Ypsilon HF 1:43'43.0 2 Daprà – Guglielmetti Škoda Fabia RS +4”7 3 Campedelli – Canton Toyota GR Yaris +6”0 4 Avbelj – Andrejka Škoda Fabia RS +6”9 5 Nucita – Guion Škoda Fabia RS +1'03”1 6 Vaher – Hussi Toyota GR Yaris +1'08”4 7 Joona – Linnaketo Škoda Fabia RS +4'23”5 8 Ingram – Ometto Lancia Ypsilon HF +4'42”0 9 Matsushita – Kelander Toyota GR Yaris +4'55”2 10 Ferrarotti – Grimaldi Hyundai i20 N +5'03”1

Fabio Andolfi e Marco Menchini si aggiudicano il Rallye Sanremo; Roberto Daprà e Luca Guglielmetti conquistano il titolo di Campioni Italiani Assoluti Rally.