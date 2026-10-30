Trivellazioni teleguidate, reti senza ferite urbane

Le trivellazioni teleguidate consentono di creare percorsi sotterranei controllati, riducendo le demolizioni superficiali e rendendo più gestibili gli interventi in contesti urbani, industriali e infrastrutturali complessi.

Una posa sotterranea progettata dalla superficie

Questa tecnologia, conosciuta anche come perforazione orizzontale controllata, permette di installare tubazioni e cavi attraverso un foro realizzato nel terreno secondo un tracciato definito in fase progettuale. La testa di perforazione avanza collegata a una serie di aste, mentre appositi sistemi di localizzazione consentono agli operatori di controllarne posizione, profondità e inclinazione. Il percorso può così essere corretto durante l’avanzamento, rispettando i limiti tecnici individuati dalle indagini preliminari.

Il procedimento comprende generalmente tre momenti. Si esegue innanzitutto un foro pilota, seguito dall’alesatura necessaria ad ampliare il passaggio fino al diametro previsto. Nell’ultima fase, la condotta o il fascio di cavi viene collegato all’attrezzatura e trascinato lungo il percorso sotterraneo. La qualità del risultato dipende dalla conoscenza del terreno, dalla corretta scelta delle attrezzature e da una pianificazione capace di considerare curve, pendenze e sottoservizi esistenti.

Meno scavi dove la superficie deve continuare a vivere

Il vantaggio più evidente emerge negli attraversamenti di strade, ferrovie, parcheggi, aree produttive e corsi d’acqua. Invece di demolire tutta la superficie lungo il tracciato, il cantiere può concentrarsi principalmente nelle zone di ingresso e di uscita. Le trivellazioni teleguidate risultano quindi particolarmente interessanti quando occorre limitare l’interruzione del traffico, preservare pavimentazioni di valore o mantenere accessibili abitazioni, negozi e stabilimenti.

La riduzione degli scavi a cielo aperto incide anche sulle attività collaterali. Diminuiscono la quantità di terreno da rimuovere, i trasporti necessari per movimentarlo e l’estensione delle superfici da ripristinare. Ciò non significa che il cantiere diventi privo di complessità: restano indispensabili la delimitazione delle aree operative, la gestione dei materiali di perforazione e il coordinamento con i gestori delle reti presenti. Cambia, però, la distribuzione dell’impatto, che tende a essere più circoscritto.

Nei centri urbani questo aspetto assume un valore concreto. Un cantiere lineare può interferire con la mobilità per settimane, modificare i percorsi pedonali e rendere difficoltoso l’accesso alle attività economiche. Le trivellazioni teleguidate offrono un’alternativa capace di contenere tali effetti, soprattutto quando il tracciato attraversa punti sensibili e non esistono itinerari superficiali semplici o poco invasivi.

La tecnologia non sostituisce lo studio del sottosuolo

L’efficacia della perforazione dipende innanzitutto da ciò che non è visibile. Prima dell’intervento occorre ricostruire la posizione delle reti esistenti e valutare le caratteristiche geologiche dell’area. Terreni incoerenti, rocce, falde e variazioni improvvise nella composizione del suolo possono richiedere utensili, fluidi e modalità operative differenti. Un rilievo incompleto può compromettere il tracciato o aumentare il rischio di interferenze con tubazioni e cavi già presenti.

Anche il dimensionamento deve essere coerente con l’opera da installare. Diametro, materiale e raggio di curvatura della condotta influenzano la geometria del foro, la forza di tiro e il numero dei passaggi di alesatura. Per questo le trivellazioni teleguidate non rappresentano una soluzione standard da applicare nello stesso modo a qualsiasi progetto, ma un metodo che richiede competenze integrate tra progettisti, tecnici di cantiere e responsabili delle infrastrutture.

Una scelta legata al contesto, non soltanto ai costi

Il confronto con lo scavo tradizionale non dovrebbe fermarsi alla spesa immediata per la perforazione. È utile considerare anche i ripristini stradali, l’occupazione del suolo, la movimentazione dei materiali, le deviazioni della viabilità e le possibili conseguenze sulle attività presenti lungo il percorso. In alcune situazioni lo scavo aperto rimane semplice e funzionale; in altre, il costo complessivo delle interferenze può rendere preferibile una posa sotterranea controllata.

La vera utilità di questa tecnologia emerge dunque nei luoghi in cui la superficie non può essere facilmente interrotta. Strade trafficate, aree storiche, insediamenti industriali e corridoi attraversati da numerosi servizi richiedono interventi capaci di conciliare sviluppo delle reti e continuità della vita quotidiana. Progettare nel sottosuolo significa allora non soltanto installare una condotta, ma scegliere come trasformare il territorio limitando le ferite visibili e i disagi destinati alla collettività.











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