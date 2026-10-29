Giudice Sportivo | Eccellenza. Multa e tante sanzioni per il Campomorone, i provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 25/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA Euro 300,00
CAMPOMORONE SANT OLCESE
A fine primo tempo, al rientro negli spogliatoi due persone riconducibili alla società ospitante minacciavano, con annesso tentativo di aggressione, la terna arbitrale.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
DELLA MALVA NICOLA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 3/12/2026
TRENTINO FABIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
A fine primo tempo, quale tesserato della società ma non inserito in distinta, accedeva alla zona degli spogliatoi e ivi minacciava la terna tentando di venire in contatto fisico con la stessa
SQUALIFICA FINO AL 26/11/2026
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MELEDINA GEROLAMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MORAGLIA ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
BUTTU PIETRO (CAIRESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GORINI FRANCESCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SIGHIERI DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
A fine gara attende un giocatore avversario all’uscita dal tdg, per andare alle mani con quest’ultimo senza riuscire nell’intento per l’intervento dei dirigenti e giocatori di entrambe le società.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
GULLI ANDREA (CAIRESE)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI GIOSIA MATTEO (CARCARESE)
COSTA RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CHAVES MONCADA MANUEL R. (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SIMEONI LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
BONANNO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)
CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
SADIKU LEDION (SAVONA FBC 1907 ASD)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
FOSSATI CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
GALATOLO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BOZZO THOMAS (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MOSCATELLI ALESSANDRO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BODRATO ETTORE (CAIRESE)
CAPRA EDOARDO (CAIRESE)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
MOSCINO MICHELANGELO (CAIRESE)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TRIOLO FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BALLA LORIS (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PRETI MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CHIAPPINI ELIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GUIDOTTI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
THIAM SOULEYE COREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DE BENEDETTI FILIPPO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
DE LUCIA MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)
LEO OMAR (PIETRA LIGURE 1956)
MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)