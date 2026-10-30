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Calcio | 30 ottobre 2026, 11:10

Calcio | Eccellenza. Le designazioni: arbitro da Nichelino per Savona - Cairese, Albissole - Pietra Ligure a Fraticelli di Genova

Ucci dirigerà Lavagnese - Carcarese

Ucci dirigerà Lavagnese - Carcarese

ALBISSOLE 1909 – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga), Alessandro De Lucia (Genova)
 

ARENZANO FOOTBALL CLUB – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistenti: Giulio Fantino (Savona), Daniele Pistis (Genova)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Gian Lorenzo Uccelli (Perugia)
Assistenti: Francesco Monaci (Genova), Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. – CAMPOMORONE SANT OLCESE
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistenti: Cesare Sandri (La Spezia), Andrea Chiefalo (Savona)
 

LAVAGNESE 1919 A.S.D. – CARCARESE
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistenti: Nicola Penasso (Albenga), Gioia Dainese (Chiavari)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – VALLESCRIVIA 2018
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistenti: Florjana Doci (Savona), Davide Biggi (Genova)
 

SAMMARGHERITESE 1903 – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistenti: Alessandro Valdi (Chiavari), Matthias Crisafulli (Genova)
 

SAVONA FBC 1907– CAIRESE
Arbitro: Alessandro Biasiol (Nichelino)
Assistenti: Samuele Marchetti (Chiavari), Catello Gasparo (Genova)

Redazione

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