Calcio | Celle Varazze. Mister Gardini sprona i suoi dopo la sconfitta col Gozzano: "I ragazzi devono trovare il carattere, con la Valenzana partita che vale 30 punti" (VIDEO)

Nulla da fare anche oggi pomeriggio per il Celle Varazze contro il Gozzano. Il recupero della gara di campionato è andato appannaggio degli ospiti, costringendo i padroni di casa a rimanere sul fondo della classifica con appena un punto.
Mister Gardini ha voluto lanciare un messaggio chiaro nel post partita, invitando i propri ragazzi a trovare dentro di loro la spinta giusta per continuare a credere nell'obiettivo salvezza.
Un nuovo passaggio importante le civette lo vivranno domenica prossima, nello scontro diretto contro la Valenzana.