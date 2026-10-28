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Calcio | 28 ottobre 2026, 17:34

Calcio | Celle Varazze. Mister Gardini sprona i suoi dopo la sconfitta col Gozzano: "I ragazzi devono trovare il carattere, con la Valenzana partita che vale 30 punti" (VIDEO)

Calcio | Celle Varazze. Mister Gardini sprona i suoi dopo la sconfitta col Gozzano: &quot;I ragazzi devono trovare il carattere, con la Valenzana partita che vale 30 punti&quot; (VIDEO)

Nulla da fare anche oggi pomeriggio per il Celle Varazze contro il Gozzano. Il recupero della gara di campionato è andato appannaggio degli ospiti, costringendo i padroni di casa a rimanere sul fondo della classifica con appena un punto.

Mister Gardini ha voluto lanciare un messaggio chiaro nel post partita, invitando i propri ragazzi a trovare dentro di loro la spinta giusta per continuare a credere nell'obiettivo salvezza.

Un nuovo passaggio importante le civette lo vivranno domenica prossima, nello scontro diretto contro la Valenzana.

Lorenzo Tortarolo

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