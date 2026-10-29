Giudice Sportivo | Prima Categoria. Le sanzioni nei quattro gironi, doppia squalifica da 5 giornate in Cisano - Dego

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 24/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026
CARONI ANDREA (POLIS. PIEVE LIGURE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAGHAMIFAR SHRUZ (PREGIO CALCIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
BOSCHI ERNESTO (BARGAGLI SAN SIRO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MOLINARI FABIO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
LANZARONE GIORGIO (SAVIGNONE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAUDONE MASSIMO (BRU.BORG.LUX)
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
IOZZI UMBERTO (MULTEDO 1930)
MARTELLI GIANNI (MURA ANGELI)
DE MARTINO ROBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
Al 45' 2t notificata l’espulsione, si dirigeva verso il ddg in modo intimidatorio rivolgendo a quest’ultimo un’espressione minacciosa. Successivamente invece di uscire dal tdg si dirigeva deliberatamente verso la panchina avversaria tenendo una condotta antisportiva e provocatoria.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DURANTE MATTIA (MURA ANGELI)
A palla lontana, colpiva con un calcio un avversario senza provocare conseguenze lesive.
PILON DAVIDE (MURA ANGELI)
A palla lontana, colpiva con un calcio un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RAGAZZI LORENZO (CASTELLETTO)
URSO DAVIDE (MULTEDO 1930)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
DI PIETRO ALESSIO (POLIS. PIEVE LIGURE)
Sanzione ridotta per la lievità del gesto.
TAZZER MARCO (PREGIO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
MOLTEDO LORENZO (PREGIO CALCIO)
PIER LUIGI EDOARDO (PSM RAPALLO)
DONDERO MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
BOSSA FRANCESCO (CASTELLETTO)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
IANNELLI LUCA (PREGIO CALCIO)
SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CANNAVO SAMUELE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
DELGADO MACIAS ADRIEL VICENTE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
MASSINE ANASSE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALVI SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
CIRAVEGNA NICOLO (BOLZANETESE VIRTUS)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
MELE ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
RAGUSA MATTIA (CASTELLETTO)
LIBERTI ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
MAZZINO DAVIDE (MARINA GIULIA)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
RASO MARCO (PEGLIESE)
GERINI RICCARDO (PREGIO CALCIO)
SPECCHIA SAMUELE (PREGIO CALCIO)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
ZANASI GIACOMO (PSM RAPALLO)
CELLI FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)
SARNO ALFREDO (SAVIGNONE)
STOICA ALESSIO STEFAN (SAVIGNONE)
TAVELLA LUIGI ROMOLO (SAVIGNONE)
GARGIULO CIRO (SORI)
SICILIANO DANIELE (SORI)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
MAGGIOLINI FILIPPO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIESA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)
DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)
PARISI MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)
PISACANE MANUEL (BRU.BORG.LUX)
SAMBUCETI PAOLO (COGORNESE)
DE SARIO GABRIELE (DINAMO SANTIAGO)
MONTICONE ANDREA (MARINA GIULIA)
ABBADUTO MICHAEL (MULTEDO 1930)
GANDOLFI LORENZO (MULTEDO 1930)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO 1930)
DURANTE MATTIA (MURA ANGELI)
OTTOGALLI DAVIDE (MURA ANGELI)
PETRONE LUCA (OLD BOYS RENSEN)
VALLE SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
SCIACCALUGA GUGLIELMO (PREGIO CALCIO)
GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
AVELLANO DAVIDE (PSM RAPALLO)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)
BERNINI STEFANO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
PERASSOLO FRANCESCO (ROSSIGLIONESE)
MEZANE SOUFIANE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
SACCHI LORENZO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
TODARO DAVIDE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
TRAVERSO MARCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
TORTORELLA ANDREA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GARAVENTA GIACOMO (SORI)
GHIGLIAZZA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
MURTAS SIMONE (SUPERBA CALCIO 2017)
BARCI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 25/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/12/2026
CASALINI CLAUDIO (CENGIO)
Al 45' 1t rivolgeva al ddg espressioni offensive ed irriguardose.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2026
BESIO DIEGO (CENGIO)
Al 45' 1t mentre il ddg interloquiva con l’allenatore della squadra ospite rivolgeva un’espressione offensiva.
AMMONIZIONE (I INFR)
TROVATO ROBERTO (CISANO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/11/2026
BONATI PIERGIORGIO (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPOZUCCA DANIELE (ARGENTINA ARMA)
CHIARLONE LORIS (CENGIO)
GAROFALO MATTIA (CISANO)
LAZZARI MAURIZIO (VOLTRI 87)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
LECINI XHEVAHIR (CISANO)
Al termine della gara veniva in contatto con un giocatore della squadra avversaria colpendosi reciprocamente con violenti schiaffi al volto.
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
Al termine della gara veniva a contatto con un giocatore avversario colpendosi reciprocamente con violenti schiaffi al volto.
LO VECCHIO ANDREA (SERRA RICCO 1971)
Al 32' 2t a gioco in svolgimento si rivolge ad un avversario profferendo espressione minacciosa e successivamente lo colpisce con uno schiaffo in faccia con violenza, senza conseguenze lesive ma facendogli perdere le lenti a contatto.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
Alla notifica del secondo provvedimento di ammonizione e conseguente espulsione rivolgeva al ddg un’espressione ingiuriosa e una irriguardosa.
POLANI MANUEL (SANTERENZINA)
A seguito di un provvedimento di ammonizione rivolgeva al ddg espressione irriguardosa. A notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva espressione ingiurioosa ed irriguardosa, A fine gara attendeva, con fare intimidatorio, il ddg nel tunnel che porta alla zona spogliatoi continuando a protestare sino all’arrivo del ddg nello spogliatoio.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CEESAY MUHAMMAD B (SANTERENZINA)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NORO ARISTIDE (SASSELLO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GERARDI MATTIA (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (III INFR)
TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)
CALANDRINO MATTEO (CISANO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
FANELLI ALBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)
ROUICHED OMAR (TARROS SARZANESE SRL)
TREFILETTI LUDOVICO (VALSECCA SPORT & FUN)
VOLPE RICCARDO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (II INFR)
DIAMANTI CHRISTIAN (ALTARESE 1929)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ANDORA 1966)
CHIAPPINI FABIO (ARCOLA GARIBALDINA)
CRESPI ALESSIO (ARGENTINA ARMA)
SABA MATTEO (ARGENTINA ARMA)
PESALOVO NICOLAS (CADIMARE CALCIO)
VERONA MARIO (CADIMARE CALCIO)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
CORVI LUCA (CEPARANA CALCIO)
GIBILARO FABIO (CISANO)
BISELLI GIANLUCA (COLLI 2024)
LORENZINI NICOLA (COLLI 2024)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)
FONTANA GIOVANNI (OSPEDALETTI CALCIO)
DI BARTOLO ENEA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)
DIDO DANIELE (SAN LAZZARO LUNENSE)
POLANI MANUEL (SANTERENZINA)
VALLARINO MORENO (SASSELLO)
CHIARABINI MIRKO (SERRA RICCO 1971)
VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
ARENA LUIGI (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
CIPRIANO ANDREA (VALSECCA SPORT & FUN)
RUSSO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
DAGRADA SIMONE (VILLANOVESE A.S.D.)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
APICELLA NICOLO (ALTARESE 1929)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
PROVATO JACOPO (ALTARESE 1929)
BOTTE RUBEN (ANDORA 1966)
ROSSI FABIO MARIA (ANDORA 1966)
CASTRO ENCARNACION WAGNER I. (ARCOLA GARIBALDINA)
FIGOLI MARCO (ARCOLA GARIBALDINA)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
BONATI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
NACLERIO ANTONIO (CADIMARE CALCIO)
CASCIARI MATTIA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
GAGGINI MATTEO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CALLONI RICCARDO (CAPERANESE 2015)
PERUCCHIO LUCA (CAPERANESE 2015)
ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)
CASANOVA ELIO (CELLA 1956)
FRECCERO LUCA (CENGIO)
ROVERE GIOVANNI (CENGIO)
VENTURINO PAOLO MICHELE (CENGIO)
ZIZZINI MARCO (CENGIO)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
TARASCONI FRANCESCO (CEPARANA CALCIO)
GAGLIANO ANDREA ALBERTO (CISANO)
MANTERO ANDREA (CISANO)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
OLMI NICHOLAS (NOLESE R.G. 1946 2001)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
BEN BELGACEM RACHED G. (OSPEDALETTI CALCIO)
ROCCA RICCARDO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BERTI NICOLO (RICCO LE RONDINI)
BIAGINI NICOLA (SAN LAZZARO LUNENSE)
ORLANDI LORENZO (SAN LAZZARO LUNENSE)
CAPPELLI DAVIDE (SANTA MARIA DEL TARO)
CEESAY MUHAMMAD B (SANTERENZINA)
COMITI ANDREA (SANTERENZINA)
PARDINI NICOLA (SANTERENZINA)
OTTONELLO GREGORY (SASSELLO)
REBAGLIATI DANILO (SASSELLO)
TESTORI LUDOVICO MARIA (SASSELLO)
GARIN HERNAN PABLO (SERRA RICCO 1971)
GALLO LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
CALORI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GASSANI DIEGO (TARROS SARZANESE SRL)
TIOLI ANDREA (TARROS SARZANESE SRL)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
PESCIO ANDREA (VELOCE 1910)
SPOTORNO FRANCESCO (VELOCE 1910)
ANDREIS LORENZO (VILLANOVESE A.S.D.)
CINQUINI LORENZO (VILLANOVESE A.S.D.)
ROMANI SERGIO (VOLTRI 87)