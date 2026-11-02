Calcio | La San Michele non rallenta, è poker sul Bordighera Sant'Ampelio

La San Michele espugna il difficile campo di Ventimiglia superando per 4-0 il Bordighera Sant'Ampelio, punito ben oltre i suoi demeriti.
Partono forte gli arancioni bordigotti che vengono fermati solo da uno strepitoso Ghiozzi che per due volte nega il vantaggio ai ragazzi di Ballestra, ma nel momento di maggiore difficoltà i blu passano in vantaggio con Campari che risolve con un tiro ravvicinato una mischia in area, nata dagli sviluppi di un calcio di punizione, in finale di tempo Barbo trova il raddoppio con una bella conclusione dal limite dei sedici metri.
Nella ripresa i ragazzi di Poggi legittimano il risultato, grazie al numero dieci Barbo, che prima serve con un numero d'alta scuola Buttu, lesto a depositare in rete il passaggio del compagno, che pochi minuti dopo raccoglie un cross di Protti, portando così a quattro le segnature per la propria squadra.
Finisce così, con Gerini e compagni che centrano la quarta vittoria consecutiva, raggiungendo la vetta solitaria della classifica, in vista del prossimo impegno, dove affronteranno in un derby molto sentito, una forte Albingaunia Under 21.
Ghiozzi, Sardo, Monfasani, Gerini (74' Gallea), Campari (62' Buttu), Fazio, Orru (56' Protti), Secco A. (88' Miftah), Esposito, Barbo (78' Ferrentino), Secco E.
A disposizione: Pastorino, Guglielmone, Cataldo, Vannozzi.
All. D. Poggi.
RETI: 36' Campari, 42' Barbo, 72' Buttu, 76' Barbo.