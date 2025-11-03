Pallanuoto. Il Brescia supera la Rari di misura alla Zanelli, proteste biancorosse per la direzione di gara

Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha perso di misura, ieri pomeriggio, con l’A.N. Brescia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 6^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025.

14 a 15 è stato il risultato finale in favore del Brescia in una partita estremamente combattuta fino alla fine. Alcune decisioni arbitrali hanno lasciato perplessa la società biancorossa, tra queste l’espulsione del centroboa Lorenzo Bruni e l’espulsione dell’allenatore Alberto Angelini entrambe per proteste.

Miglior marcatore dell’incontro con 7 reti è stato l’attaccante ungherese Oliver Leinweber.

Da segnalare la super prestazione del n°1 1 biancorosso, Marco Del Lungo autore di parate che hanno scatenato l’appaluso del pubblico e l’esordio in Serie A 1 per altri due giovani del vivaio biancorosso, Alessio Mordeglia, classo 2009 e Lorenzo Minuto, classe 2007.

Afferma Oliver Leinweber: “Sono molto dispiaciuto per il risultato. Ci rifaremo la prossima volta”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 7^giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 8 novembre a Salerno con la Rari Nantes Salerno. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.



BANCO BPM R.N. SAVONA – A. N. BRESCIA 14 – 15

Parziali (4 – 3) (1 – 4) (5 – 6) (4 – 2)



TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 1 (su rigore), Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni 2, Condemi, Guidi 2, Leinweber 7 (di cui 3 rigori), Cora 2, Giotta Lucifero, Mordeglia, Minuto.

Allenatore Alberto Angelini.



A. N. BRESCIA: Baggi Necchi, Del Basso, Guerrato 4, Lodi, Ferrero, Popadic 4 (di cui 2 rigori), Dolce 3 (di cui 2 su rigore), Gianazza, Alesiani 3, Viskovic, Casanova, Giri 1, milani Massenza, Balzarini.

Allenatore Alessandro Bovo.

Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Antonio Guarracino di Napoli.

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 6 / 21 + 4 rigori di cui 3 realizzati.

A. N. BRESCIA: 8 / 20 + 5 rigori di cui 4 realizzati.



Spettatori : 400 circa.

Usciti per 3 falli : Nel secondo tempo Condemi (Savona); nel 3° tempo Lodi (Brescia); nel 4° tempo Occhione, Rocchi, Cora (Savona), Ferrero, Dolce, Del Basso, Viskovic, Balzarini, Popadic (Brescia)

A 4’35” dalla fine del 1° tempo Del Lungo ha parato un rigore a Popadic.

A 0’59” dalla fine del 2° tempo espulso per proteste il dirigente del Savona, Bigatti.

A 3’44” dalla fine del 3° tempo espulso per proteste il dirigente del Brescia, Morandini.

A 4’39” dalla fine del 4° tempo espulso per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 3’16” Leinweber sbaglia un rigore (Paolo)