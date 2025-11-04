Calcio. Carcarese U21 ko con la Nolese, Testa: "Loro una squadra costruita per vincere, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita"

Una Carcarese U21 generosa ma sfortunata esce sconfitta di misura nella sfida interna contro la Nolese (0-1). Nel post partita mister Testa ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando come l’equilibrio abbia caratterizzato gran parte dell’incontro.

“La partita è stata sempre in equilibrio. Nel primo tempo li abbiamo un po’ subiti, non siamo stati subito aggressivi come avevo chiesto. Abbiamo rischiato su due o tre palle inattive, ma abbiamo anche avuto un paio di occasioni, una molto nitida con Ricci davanti al portiere che ha calciato alto”, ha spiegato l’allenatore biancorosso.

Nella ripresa, secondo Testa, la Carcarese ha alzato il ritmo: “Abbiamo avuto un altro piglio, secondo me siamo stati superiori. Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato, con giocatori importanti come Scalia, Basso e Godena, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita”.

Anche in inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Damonte, i biancorossi non hanno smesso di provarci: “Abbiamo continuato a giocare e a creare. A livello di possesso e impostazione abbiamo fatto bene, ma non abbiamo avuto la capacità di concretizzare le nostre azioni. Sono dispiaciuto per il risultato, ma molto contento per il gioco”.

Lo sguardo del tecnico è già rivolto al prossimo impegno, contro il Pallare: “È una squadra molto forte e attrezzata, con giocatori di categoria superiore. Li abbiamo già affrontati in Coppa facendo una buona partita. Sono sicuro che li affronteremo con lo stesso entusiasmo di questa sera: agonisticamente sarà una gara molto bella, speriamo di avere più fortuna”.