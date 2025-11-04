Venerdì 7 novembre la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI della provincia di Savona

Sarà la Provincia di Savona ad ospitare questo appuntamento annuale molto atteso dal mondo sportivo savonese. Il CONI sarà rappresentato dal Delegato Provinciale Roberto Pizzorno e dal Presidente Regionale Antonio Micillo. Hanno già confermato la partecipazione all’evento numerose autorità civili e militari oltre ai rappresentanti del mondo sportivo regionale e locale. La serata sarà presentata dalla giornalista Laura Sicco.

Le 28 benemerenze che verranno consegnate sono state assegnate dal Coni Nazionale per l’attività relativa al 2023 e sono di tre differenti tipologie:

STELLA AL MERITO SPORTIVO nei tre distinti gradi (oro, argento e bronzo), si tratta di un’onorificenza destinata ai dirigenti e alle società sportive;

PALMA AL MERITO TECNICO nei tre distinti gradi (oro, argento e bronzo), si tratta di un’onorificenza destinata ai tecnici sportivi;

MEDAGLIA AL VALORE ATLETICO nei tre distinti gradi (oro, argento e bronzo), è l’onorificenza conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi “assoluti”, titoli o primati a livello mondiale ed europeo, nazionale ed internazionale e che si siano distinti ai Giochi Olimpici.

Elenco dei Premiati

🟈 Stella d’Argento

Società

Circolo Damistico Savonese

F.C. Speranza 1912

Dirigenti

Faranda Filippo (FIJLKAM)

Stella di Bronzo

Società

Unione Sportiva Villanovese

H.P. Savona In Line

Dirigenti

Apicella Vincenzo (FCI)

Borda Carmine (FIH, FIGC)

Gugliotta Alessandro (FIB)

Ivaldo Marco (FITRI)

Pomogranato Sergio (FIBS)

Palma d’Argento al Merito Tecnico

Bentivoglio Laura (FICK)

Giallombardo Patrizia (FIN)

🥉 Palma di Bronzo al Merito Tecnico

Orcino Corrado (FIGC)

Medaglie d’Argento

Baudoino Alessio – Pesca Sportiva e Attività Subacquee

3° classificato nel Campionato Mondiale Attività Marittime - Long Casting per Nazioni

Massobrio Daniele – Sport Equestri

3° classificato nel Campionato Mondiale Endurance

Medaglie di Bronzo

Amormino Saverio – Bocce

Campione Italiano Petanque a Squadre di Società

Baccino Luca – Bocce

Campione Italiano Volo - Tiro di Precisione

Capodimonte Francesca – Canoa-Kayak

Campionessa Italiana K4 m. 200 Velocità

Scippe Sara – Canottaggio Sedile Fisso

Campionessa Italiana Due di Coppia Jole

Scarsi Gloria – Ciclismo

Campionessa Italiana Prova Individuale

Tovagliaro Roberto – Dama

Campione Italiano Dama Internazionale a Squadre

Ghigliazza Lara – Pallapugno

Campionessa Italiana Pallapugno

Klippel Rebecca – Pallapugno

Campionessa Italiana Pallapugno

Mela Alessia – Pallapugno

Campionessa Italiana Pallapugno

Giribialdi Oscar – Pallapugno

Campione Italiano Pallapugno

Maccagno Carola – Scherma

Campionessa Italiana Spada Femminile a Squadre

Gastaldi Vittorio – Sport Rotellistici 3° classificato nel Campionato Europeo Pattinaggio Artistico - Coppie Danza

La Cerimonia sarà anche l’occasione per la consegna di tre premi speciali per le ricorrenze di Società Sportive: la Canottieri Sabazia, la Pallavolo Carcare e la Polisportiva Quiliano sezione ginnastica ritmica