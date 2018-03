Calcio. Savona vittorioso anche in Toscana, ma Chezzi non è del tutto soddisfatto: "Dovevamo gestire meglio il finale, ora pensiamo alla Sanremese"

Predica calma Marcello Chezzi nel post partita di San Donato Tavarnelle-Savona: l'1-0 finale (firmato Saccà) a favore degli striscioni non soddisfa del tutto il tecnico emiliano, che può comunque guardare con moderato ottimismo all'attesissimo derby di domenica prossima contro la Sanremese.

Complimenti ai ragazzi per la vittoria - commenta a caldo il trainer savonese - ma bisognava gestire meglio gli ultimi minuti di gara: abbiamo sciupato diverse occasione per segnare il gol del 2-0, permettendo al San Donato di restare in partita fino all'ultimo. Merita un applauso Bellussi per il rigore parato allo scadere, ci teniamo stretti questi tre punti e pensiamo al derby di domenica contro la Sanremese, senza montarci la testa".

I matuziani, sconfitti a domicilio dal Ponsacco, arriveranno più che mai agguerriti sulle sponde del Letimbro: "Sarà una partita come le altre, che metterà in palio tre punti - aggiunge Chezzi - anche se mi piacerebbe davvero regalare una gioia ai nostri tifosi. Non voglio fare proclami, ma prometto che daremo il massimo per cercare di portare a casa la vittoria".