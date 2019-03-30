Calcio, Seconda Categoria B: le decisioni del Giudice Sportivo

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 24/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2019
PICCARDO LUCIANO (MURIALDO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
BRIOZZO STEFANO (CALIZZANO 63)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
OLIANAS MARCO (CENGIO)
SIRI MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NICHIFOREL PETRICA (MURIALDO)
PORSENNA FABIO (NOLESE R.G. 1946 2001)
TRAMAN MICHAEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (XIII INFR)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ARRAIS MICHAEL (SASSELLO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ACQUARONE MATTEO (MALLARE)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GOMEZ TORRES LUIS FERNANDO (CENGIO)
VIGLIERO YAN (ROCCHETTESE)
YUPANQUI VILLANEVA JORGE EDUARDO (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)
FRANCO MAURIZIO (MURIALDO)
EZEUKWU DANIEL (OLIMPIA CARCARESE)
CALCAGNO GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
POLITO GIUSEPPE (SASSELLO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BORGNA LORENZO (CALIZZANO 63)
FAZZARI STEFANO (CALIZZANO 63)
MUNOZ ZAMBRANO MICHAEL STEEVEN (CENGIO)
FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
NOSAKHARE JOHN KELLY (NOLESE R.G. 1946 2001)
PAONESSA GIUSEPPE (NOLESE R.G. 1946 2001)
BAGNASCO ALEX (OLIMPIA CARCARESE)
COSTA FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
HASANI BRUNO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
LASIO LUCA (SANTA CECILIA)
ORMENISAN DANIEL (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GJOKA ERIK (CENGIO)
MUNOZ ZAMBRANO ESTEBAN (CENGIO)
CIAPPELLANO PIETRO (MALLARE)
USAI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)