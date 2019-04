Calcio. Serie C, alle 20.30 il derby ligure tra Virtus Entella e Albissola: i ceramisti a caccia di punti contro la prima della classe

Le luci del "Comunale" di Chiavari illumineranno questa sera Virtus Entella e Albissola, protagoniste di un derby ligure pronto a regalare punti pesanti alle sue contendenti. La 34^ giornata del girone A di Serie C mette infatti di fronte le due compagini della nostra regione presenti nel campionato di terza serie, entrambe in piena corsa per i rispettivi obiettivi: la vittoria del campionato per quanto riguarda i diavoli neri di mister Roberto Boscaglia, la salvezza invece per i ragazzi di Rino Lavezzini.