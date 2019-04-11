Giudice Sportivo, Eccellenza: tutte le sanzioni prima della sosta

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 7/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2019
FERRO MAURIZIO (CAIRESE) allontanato.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2019
BATTISTON VALTER (VADO) allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
GALLENO FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE) allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DI MARIO FABIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
SETTI DAVIDE (ALBENGA 1928)
VITTORI YOURI (FINALE)
SERRA LORENZO (VENTIMIGLIACALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
OLIVIERO FABIO (RIVAROLESE 1919)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
DONDERO MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BADOINO ALESSANDRO (PIETRA LIGURE 1956)
PAPARCONE MATTEO (RAPALLO RUENTES 1914)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)
VALENTI EMILIANO (ANGELO BAIARDO)
FERRARA LUCA (FINALE)
VARIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)
DONATO NICOLA (RIVAROLESE 1919)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
SAMMARTANO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
LOBASCIO GIULIANO (BUSALLA CALCIO)
MASSA RICCARDO (FINALE)
GARIBALDI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (III INFR)
BISIO ALESSIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PASTORINO STEFANO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
COCITO FRANCESCO (ALBENGA 1928)
ALLOCCA GIACOMO (ANGELO BAIARDO)
BIANCHINO PAOLO (ANGELO BAIARDO)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
RISSO PAOLO (IMPERIA)
FALSINI FILIPPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MARMIROLI LORENZO (VADO)
AMMONIZIONE (II INFR)
VENTRICE PAOLO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MAFFEI GIACOMO (RAPALLO RUENTES 1914)
MANCA FLAVIO (RIVAROLESE 1919)
BOCCHIA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)
NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)
VACCARO DAVIDE (VALDIVARA 5 TERRE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CANZIANI MARCO (BUSALLA CALCIO)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
SEVERI EDOARDO (VADO)