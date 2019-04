Rugby: ecco il programma del fine settimana per le squadre liguri

Con l’ultima domenica di aprile si conclude il campionato nazionale di Serie A. Le due promozioni in Top 12 avverranno dopo lo svolgimento delle semifinali di andata e ritorno del 26 maggio e 2 giugno e la Finale del 9 giugno. Le quattro retrocessioni saranno decise dopo un iniziale barrage programmato per il 5, 12 e 19 maggio 2019. Rimanendo nel Girone 1 i Lyons Piacenza e l’ Accademia Ivan Francescato hanno ormai la certezza di accedere alle semifinali, mentre la retrocessione diretta nello stesso girone, assegnata all’ultimo club classificato, attualmente sarebbe il CUS Milano, si deciderà pero’ dopo la giornata di dopodomani con lo scontro diretto fra VII Torino e appunto CUS Milano. La penultima squadra classificata spareggerà con le due penultime classificate dei gironi 2 e 3. In Serie B l’Amatori Genova, che matematicamente non puo’ ancora ritenersi retrocesso, potrà tentare con un imprevedibile colpo di coda, con questi ultimi tre confronti rimanenti con Novara, Varese e Lecco, una salvezza in extremis. In C1 per i club liguri ultimi appuntamenti stagionali, che in ogni modo non potrebbero cambiare la sostanza finale confermando Savona, CUS Genova/B ed Union Riviera ancora nella medesima categoria. Discorso a parte merita, invece, la Pro Recco che è impegnata nel torneo di C/2 e teoricamente potrebbe ottenere una promozione, ma per definire il tutto bisognerà attendere anche la domenica successiva.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA E ULTIMA DI RITORNO) Domenica 15,30

CUS Genova – Sitav Lyons Piacenza (Stadio Carlini Arb. Alberto Favaro di Venezia)

Parabiago – Tossini Recco (campo Marazzini/Venegoni arb. Daniele Pompa di Chieti)

ASR Milano – Accademia Ivan Francescato

TK Group VII Torino – CUS Milano

Edilnol Biella – Itinera CUS Torino

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 74, Accademia 58, CUS Torino 50, Recco ed ASR 47, Parabiago 45, CUS Genova 42, Biella 33, VII Torino 23, CUS Milano 19.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA E TERZULTIMA DI RITORNO) domenica 15,30

Probiotical Amatori Novara – Amatori Genova ( stadio Leone Laurenti arb. Mirco Sergi di Bologna)

Everest Piacenza – Amatori Capoterra

Nordival Rovato – I Centurioni Lumezzane

Tutto Cialde Lecco – Amatori&Union Milano

Bergamo – Monferrato

Varese --- Sertori Sondrio

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 91, Monferrato 77, Rovato 75, Piacenza 61, Bergamo 56, Capoterra 46, Lecco (*) 44, Varese (*) 39, Amatori&Union 30, Sondrio 29, Amatori Genova 18, Novara 12.

(*) = da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (IV GIORNATA - RITORNO) Domenica 15,30

Ivrea – Savona (stadio D. Santi arb. Savio di Torino)

San Mauro – CUS Genova/B (Campo D’Altorio arb. Stella Fusco di Torino)

CUS Pavia - Rivoli

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea punti 37, Savona 26, Rivoli e San Mauro 16, CUS Genova/B 12, CUS Pavia 11.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (IV GIORNATA - RITORNO) Domenica 15,30

Amatori Verbania – Union Rugby Riviera (stadio Verbathlon di Pallanza arb. Emiliano Fumari di Milano)

CUS Torino/B – Biella/B

Stade Valdotain - Moncalieri

CLASSIFICA: Amatori Verbania punti 30, CUS Torino/B 26, Union Riviera 24, Stade Valdotain 23, , Moncalieri 11, Biella/B 7.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE II FASE GIRONE A (II GG.RITORNO)

Golfo dei Poeti La Spezia – Pro Recco/B (domenica 12,30 Campo Denis Pieroni/Pieve/SP arb. Perata)

Cuneo Pedona – Volvera (Comunale ar. Luzza)

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 13, Cuneo Pedona punti 11, Volvera 10, Golfo dei Poeti Spezia 6.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (II GG.RITORNO) domenica 15,30

Lions Tortona – R.C. Spezia (Comunale di Alluvioni Cambio’ arv. Alaimo)

Chieri - Collegno

CLASSIFICA: Chieri punti 11, Tortona punti 10, Spezia (*) 9, Collegno (*) 4.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE A (V E ULTIMA GIORNATA RITORNO)

Ivrea – FTGI Embriaci2 (SABATO 12,30 campo Diego Santi arb. Andreetto)

FTGI RugbyLigues1 – Biella ( dom. 12,30 Carlo Androne/Recco arb. Costa)

Cuneo – Union Riviera (dom. 12,30 Comunale arb. Fasciolo)

CLASSIFICA: Biella punti 41, Ivrea 35, FTGI RugbyLigues1 34, FTGI Embriaci2 12, Union Riviera 10, Cuneo 1.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE 2 (VI E PENULTIMA GIORNATA/RITORNO) dom.12,30

Amatori Novara – San Mauro

Rivoli – Moncalieri

Amatori Genova – Collegno (Comunale Sat’Olcese 12,30 arb. Cassinelli)

FTGI RugbyLigues 2 in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova e FTGI RugbyLigues2 punti 36, San Mauro 30, Novara 25, Rivoli 20, Moncalieri 18, Collegno 7.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (VII GIORNATA RITORNO)

Bergamo – Province dell’Ovest (Sabato 18,00 campo Sghirlanzoni Arb. Basciu C.R.Sardegna)

Amatori&Union Milano – Calvisano

Tecnikabel VII Torino – ASR Milano

Rho – Franciacorta

CUS Milano – Jr Brescia

CLASSIFICA: Franciacorta punti 71, Jr Brescia 66, Amatori&Union Milano 49, Rho 45, ASR Milano 44, VII Torino 41, Calvisano 24, CUS Milano 20, Province dell’Ovest 14, Bergamo 5.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE A (III GIORNATA E ULTIMA DI RITORNO) SABATO 16,30

Biella – CUS Torino

Monferrato – FTGI RugbyLigues 1 (SAB. 16,30 LungoTanaro Asti arb. Catalfamo)

CLASSIFICA: CUS Torino punti 22, Biella 15, FTGI RugbyLigues1 8, Monferrato 2.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE B (II GIORNATA RITORNO) SABATO 16,30

Moncalieri – Amatori Genova (sab. 16,30 Giacomelli arb. Dumitru)

Amatori Novara – CUS Genova (sab. 16,30 Laurenti arb. Gastaldello)

Rivoli in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 25, CUS Genova 15, Rivoli 10, Nvara 9, Moncalieri 2.

UNDER 16 TERRITORIALE II FASE GIRONE C (II GIORNATA RITORNO)

Chieri – FTGI RugbyLigues 2 (sabato 16,30 Cuneo arb. Agostinetto)

Union Riviera – San Mauro ( dom. 13,00 campo Pino Valle/Imperia-Baitè arb. Ardoino L.)

Collegno in pausa

CLASSIFICA: Collegno punti 24, Chieri 15, San Mauro 11, FTGI RugbyLigues2 10, Union Riviera punti – 3.

UNDER 14 TROFEO DELLA PANIZZA

Savona campo Via Fontanassa (domenica ore 9,30 ARB. Ermellino e Lanza)

In gara Savona, Sanremo, ProRecco, Cuneo Pedona, Jr Asti, CUS PO, Acqui Septebrium, Cernusco.

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA (Under 10/8/6)

Stadio Carlini/Genova ore 10,00 org. CUS Genova

CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLE SECONDARIE I GRADO

Fase Regionale – FINALI

Stadio Carlini/Genova ore 9,00 martedi 30 aprile (Arb. Costa e Perata)