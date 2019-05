Calcio, Albenga. I bianconeri vogliono il pienone al "Riva", contro la Sammargheritese sarà ingresso libero e gratuito

Spazzare via la cappa negativa e ricreare il giusto livello di entusiasmo in vista del doppio incontro contro la Sammargheritese: è questo l'obiettivo che si è posta la dirigenza dell'Albenga a pochi giorni dalla gara di andata contro gli orange, in programma domenica pomeriggio all' "Annibale Riva" di Albenga.

Per l'occasione, infatti, i tagliandi di ingresso saranno gratuiti, con ingresso libero per ogni ordine di posto.

Gran parte delle possibilità di salvezza passeranno infatti dalla gara interna, dato che nella sommatoria dei 180 minuti, più possibili supplementari, l'Albenga dovrà necessariamente aver segnato una rete in più dei rispettivi avversari per poter mantenere la categoria.