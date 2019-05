La fascia al braccio e un rigore vitale per le sorti dell'Albenga avrebbero potuto pesare entrambi come un macigno, ma Pietro Calcagno non ha mai perso la sua proverbiale flemma nemmeno nel corso della sfida playout contro la Sammargheritese.

L'attaccante bianconero si è infatti contraddistinto per qualità e impegno, seppur inviti a non calare il livello di attenzione in vista dell'insidiosa gara di ritorno al Broccardi.