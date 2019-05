Calcio. E se Albissola e Cairese diventassero un'unica realtà?

Non è passata inosservata, sabato scorso, la presenza del presidente della Cairese , Samuele Patuto , alla festa organizzata dall' Albissola per la permanenza in Serie C.

L'occasione è stata sicuramente utile per affinare ulteriori dettagli in merito alla ristrutturazione dello Stadio Brin, ormai dato per certo come terreno di gioco interno dell'Albissola almeno per la prima parte di campionato, ma alcune indiscrezioni, ancora non confermate, sono iniziate a circolare nelle ultimissime ore.