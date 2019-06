Pallacanestro Alassio, l'under 14 supera Cus Genova e si regala Varese per le finali nazionali

La finale 3°-4° posto del campionato Under 14 Élite non solo assegna il gradino più basso del podio ligure ma permette di accedere agli spareggi di Conference per le FINALI NAZIONALI con avversario Lombardia 1, la blasonata Pallacanestro Varese.



Di fronte, a contendersi il terzo posto, ci sono Pallacanestro Alassio e Cus Genova.

Gara 1, ad Alassio, regala la prima sorpresa dove una difesa molto chiusa della squadra genovese permette al Cus di stare in partita e in un convulso finale vincere 57-59.



In Gara 2, a Genova, la Pallacanestro Alassio ha le spalle al muro, se perde é fuori. I gialloblu pero' vogliono allungare la serie e giocano una partita di grande intensità conducendo per tutta la gara e vincendo 43-61 in trasferta.



Gara 3 è la partita decisiva per entrambe le squadre. Nei primi due quarti Alassio tiene il comando della partita ma mai con margini rassicuranti. Dell'intervallo lungo in poi i gialloblu allungano e si aggiudicano meritatamente l'incontro vincendo 60-36.