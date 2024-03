Pallacanestro Alassio. Il ricordo di Simone Rossi e il recap dei risultati settimanali

Con ancora l'incredulita' e lo sbigottimento in tutto il mondo gialloblu per la scomparsa dell'ex assessore allo sport Simone Rossi che è stato anche AMICO di tanti all'interno del della Pallacanestro Alassio la Società ne approfitta per "porgere le più sentite condoglianze alla Famiglia."

DR2: Sapevamo che non fosse facile per la prima squadra con l'Imperia e così e' stato ma riusciamo a condurre per tutto l'incontro portando a casa una preziosa vittoria in attesa della trasferta Diano che sarà ancora più difficile.

ABC 76 - IMPERIA 70

UNDER 19 GOLD: Vittoria contro una compagine che ha schierato tanti ragazzi che stanno disputando i gironi interregionali di Eccellenza ma i ragazzi confermano il primato in classifica portando a casa un prezioso successo.

PEGLI 72 - ABC 78

UNDER 17: Vince l'Eccellenza con Ema e Giulio in campo, cede l'U17 B nel girone TOP miracolosamente SOLO ai supplementari vista la conduzione di gara ma ciò non deve essere un alibi in una gara comunque molto formativa per tutti i giocatori scesi in campo. Stupisce ancora la U17 A nel girone SMART che vince ai supplementari in trasferta a Genova!!!

IMPERIA 79 - ABC 84

SCAT 39 - ABC 40

UNDER 17 FEMMINILE: Chiudiamo il girone con una buona prestazione a Genova e un record di 10 vittorie e 4 sole sconfitte.. Niente male per un gruppo che si è amalgamato partita dopo partita e che non si allena insieme ma nei gruppi separati di u15 e C Femminile!

MEETING 60 - ABC 76

UNDER 15 FEMMINILE: Belle vittorie, una in trasferta e l'altra casalinga con tutte e dodici le convocate protagoniste quando chiamate in causa in attesa della capolista Pegli!

CAIRO 25 - ABC 54

ABC 81 - ARDITA 30

UNDER 14 TOP: Due partite in settimana dove con Maremola giochiamo bene con la zona avversaria mentre a Genova, con Virtus, FINALMENTE giochiamo una vera partita di basket giovanile visto il modo di giocare genovese simile al nostro. Due referti rosa che fanno acquisire maggiore consapevolezza al gruppo.

ABC 84 - MAREMOLA 42

VIRTUS 42 - ABC 85

UNDER 13 NBA: Due vittorie in settimana dove a Imperia giochiamo a fasi alterne ma sempre in controllo mentre con Canaletto Spezia, campioni regionali dello scorso anno, disputiamo un ottimo incontro ma ben più difficile di quanto non dica il risultato finale.

IMPERIA 17 - ABC 78

ABC 74 - CANALETTO 56

CSI: Primo appuntamento per i ragazzi del CSI 08-09 che a Celle Ligure disputano due partite, una con la compagine di casa e una con Busalla cedendo in entrambi i casi. Affrontiamo questo campionato con il solo intento di migliorare partita dopo partita e far prendere le maggior responsabilità possibile a tutti i ragazzi che scendono in campo... Senza pressioni e con la sola volontà di migliorare per poi essere protagonisti nel campionato di Federazione questavstagione e soprattutto la prossima!

ESORDIENTI: Gli Esordienti sono andati a far visita agli amici de Le Torri giocando una partita a fasi alterne ma molto utile per capire su cosa migliorare nonostante il risultato positivo!

GAZZELLE 2013-14: Terzo appuntamento per le nostre "terribili" Girls che hanno giocato e si sono divertite con le compagne de Le Torri e Borghetto in tante mini partite ad Arma di Taggia. Di ritorno dalla trasferta alcune minicestiste sono andate a sostenere le ragazze dell'Under 15 femminile vittoriosa su Ardita Genova.

AQUILOTTI: Sabato pomeriggio, prima della partita delle Prima Squadra, partita Aquilotti-Gazzelle con AlbengaCeriale e tanto entusiasmo da parte di tutti i partecipanti nel vero spirito minibasket.