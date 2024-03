Da Vitinha a De Paoli, passando per Deplano e le pallavoliste di Conegliano: piatto ricco per la terza Asta di Stelle nello Sport

Proseguono gli appuntamenti con l'Asta benefica delle Stelle nello Sport del 2024, realizzata nell’ambito del progetto che sotto l’egida di Regione Liguria e Comune di Genova valorizza lo Sport della Liguria.

Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, verranno battuti per tutto l'anno cimeli speciali del calcio nazionale e di numerosi campioni azzurri di varie discipline sportive. L’Asta, con il patrocinio di Coni, CIP, Sport e Salute e Ussi, sostiene le attività della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, impegnata nelle cure e nel supporto alle famiglie con malati terminali o di SLA. I prossimi lotti saranno battuti sino alle 19 di lunedì prossimo 18 marzo.





Il Genoa propone la maglia di Vitinha, che ha trovato il suo primo gol in serie A nella pirotecnica partita col Monza, e l'ha dedicato alla mamma che non sta passando un buon momento. Partecipare all'asta sarà come partecipare alla dedica del fuoriclasse, per dare una mano concreta a chi aiuta i malati più sofferenti nel momento di massima necessità. La Sampdoria presenta Fabio Depaoli, in blucerchiato dal 2019 e tra i protagonisti della risalita nel campionato di serie B. Sempre di proprietà dei blucerchiati, ma in prestito da gennaio alla Virtus Entella Daniele Montevago, protagonista una settimana fa con un gol e un assist, i primi in biancoazzurra, nella sonora manita inflitta al Perugia. Ha già debuttato con la Nazionale ed è sempre più un pilastro dello Spezia Calcio: è il talentuoso Salvatore Esposito.

Dal Nuoto, dalla MySport e dai cimeli del 49° Nico Sapio arriva la cuffia di Leonardo Deplano, specialista nelle distanze brevi dello Stile Libero e vincitore di tre medaglie, una per metallo, oro, argento e bronzo nelle staffette ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021. Deplano ha appena staccato il biglietto per Parigi 2024.





Asta resa ancora più scintillante dalla Pallavolo con la generosità e la classe delle giocatrici della Prosecco DOC Imoco Conegliano, vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa, con un pallone firmato da tutte loro, grazie alla collaborazione della Lega Serie A.





