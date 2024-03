Pallacanestro Alassio, una settimana con sette successi e tanti appuntamenti tra minibasket, giovanili e prima squadra

Una settimana molto intensa dove vincono Under 19 Gold, Under 17, Under 14, Under 13 ed Esordienti. Bilancio in parità per l'Under 15 Eccellenza in Piemonte, referti gialli per Prima Squadra e Under 15 femminile.



Ecco un breve commento della settimana per le varie squadre:



DR2: Diverse assenze e una certa "incompatibilità" con i direttori di gara ci portano al referto giallo contro la buona compagine dianese in una partita dove gli attacchi hanno spesso prevalso sulle difese portando ad un alto punteggio per entrambe le squadre.

BLUE PONENTE 101 - ABC 93





U19 GOLD: Era una partita importante per confermare il primo posto nel girone Ponente e i ragazzi non hanno tradito le attese superando Uisp Rivarolo prima dell'ultima partita con Cogoleto, seconda a 4 punti di distanza.

ABC 84 - UISP RIVAROLO 40





U17: Registriamo la bella vittoria con Vado in Coppa Liguria Eccellenza con Ema e Giulio mentre gli U17 TOP vincono a Loano alternando ottime giocate a pause che non dovranno esserci in partite più importanti.

LOANO 44 - ABC B 66

U15 ECCELLENZA PIEMONTE: 2 partite in 2 giorni e entrambe in Piemonte iniziata venerdì contro la blasonata CAMPUS MONFERRATO alla quale cediamo 74-65 avendo anche uno spettatore d'eccezione, Martinoni, capitano della Serie A di Casale. Notte in albergo nel Monferrato, partenza per Torino e sabato pomeriggio abbiamo la meglio su SAN MAURO TORINO al termine di una gara dagli alti contenuti agonistici.

CAMPUS MONFERRATO 74 - ABC 65

SAN MAURO 49 - ABC 56

U15 FEMMINILE: Viene a farci visita la capolista Pegli dove dopo i primi 4 minuti di "nebbia" giochiamo alla pari vincendo anche il secondo quarto. Nel terzo soffriamo la difesa tattica avversaria sbagliando anche facili conclusioni che avrebbero potuto tenere maggiormente ridotte le distanze che comunque ci sono.

ABC 35 - PEGLI 63

U14 TOP: Arriva a farci visita Imperia e dopo un bel primo quarto tiriamo un po i remi in barca contro una compagine che aveva qualche assenza. Buono il successo che ci permette di stare nelle alte posizioni in classifica.

ABC 69 - IMPERIA 40

U13 NBA: Trasferta genovese per gli U13 che colgono un bel successo contro l'ottimo Pegli in una sfida dall'alto punteggio dove il divario finale è un po' troppo ampio per ciò che si è visto in campo.

PEGLI 75 - ABC 102

ESORDIENTI: Due partite in trasferta, nel turno infrasettimanale andiamo a far visita agli amici di Borghetto mentre domenica siamo stati ospiti di Cestistica al Pala Pagnini. Sono state due gare dove tutti hanno giocato e dato il loro contributo con impegno cercando di continuare a mettere mattoncino dopo mattoncino nel proprio percorso di crescita!

AQUILOTTI-GAZZELLE: I 2013, con diversi 2014 in campo, hanno ospitati Maremola che è molto migliorata rispetto alla gara di andata. Tanti tempi dove i mini gialloblù hanno giocato con il giusto spirito minibasket e la volontà di migliorarsi!

SCOIATTOLI-LIBELLULE: Mini torneo interno, sabato mattina, per i mini cestisti che hanno dato vita a tante partitelle avvincenti tra loro