Il rione "Cairo Nuovo" si aggiudica l'edizione 2019 dei "Cairo Street Games" (FOTO)

Dopo tre giorni di puro sport e sano divertimento, il rione "Cairo Nuovo" si è aggiudicato l'edizione 2019 dei "Cairo Street Game". L'evento si è tenuto lo scorso weekend (dal 7 al 9 giugno) nel Comune valbormidese.

La volontà dell'amministrazione comunale cairese guidata dal sindaco Paolo Lambertini è stata quella di organizzare una manifestazione low-cost. Divertirsi senza gravare sulle casse comunali, coinvolgendo una fetta più ampia del territorio cairese e soprattutto valorizzando la struttura storica del Campetto polivalente di via Arpione, che ha avuto davvero la funzione giornaliera di “Street Games” per tanti cairesi, oggi rimessa a nuovo con un intervento forte e radicale.

Dopo un anno sabbatico, gli organizzatori hanno scelto di tornare in pista con un evento simile agli "Olympic Street Games", ma con alcune varianti che hanno spostato la manifestazione verso giochi “meno professionali”. Più alla portata di qualsiasi fascia di età, ponendo in primo piano l’aspetto ludico e ricreativo, senza eliminare il sano agonismo che contraddistingue ciascuna attività.

"Con oggi (ieri ndr) si sono conclusi i "Cairo Street Games". Sono soddisfatta e contenta di come siano andati questi giorni, possiamo migliorare e lo faremo sicuramente - commenta Caterin<wbr></wbr>a Garra, assessore allo Sport del Comune di Cairo Montenotte - Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato, che sono state fondamentali per la riuscita dei giochi, ringrazio le associazioni sportive che hanno partecipato con i loro stand informativi e dimostrativi, il Baseball Cairo, Pippo Vagabondo, la Caprini Boxe, il Basket Cairo, l'Asd Atmosfera Danza di Bracco Gabriella, la Croce Bianca come sempre disponibile, la Pro loco, il Civ, gli operai del Comune e i vigili. Spero di non aver dimenticato nessuno, se così fosse vi chiedo scusa. Grazie a tutti di cuore e spero vi siate divertiti. Ci rivediamo il prossimo anno con i 'Cairo Street Games' 2020".

La rassegna dei giochi da strada ha visto impegnati tutti i partecipanti in numerose discipline come il calcio senior, calcio junior (under 13), basket, corsa a piedi (4,5 km), corsa in bici (testa a testa ad eliminazione con percorso di 500 metri), tennis (presso l'anfiteatro in piazza), volley (anfiteatro), pinnacola e cirulla, bocce, calciobalilla e ping pong.