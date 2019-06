Calcio, Promozione. Mister Mario Gerundo affila le armi per la nuova stagione: "Non faremo un campionato anonimo, ci proveremo con tutti"

La vittoria del campionato porta quasi automaticamente ad una riconferma dell’allenatore, come infatti accaduto in casa della Veloce, che circa dieci giorni fa ha confermato, per la terza stagione consecutiva, Mario Gerundo sulla panchina granata:

“Sono molto felice di questa riconferma e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione” – esordisce il neo vincitore della Prima Categoria girone A – “Anche se disputeremo la Promozione come neopromossa posso dire con certezza che non disputare un campionato anonimo, proveremo a giocarci le nostre carte con tutti.”

Una rosa giovane e ben attrezzata, alla quale però serviranno alcuni innesti per il salto di categoria: “Con la società stiamo cercando un giocatore per reparto, che ci permetta di innalzare il nostro livello d’esperienza. Dovremmo inserire anche alcuni giovani di qualità, come richiesto dal regolamento. Spero comunque di poter avere nuovamente a disposizione la rosa che mi ha permesso di togliermi molte soddisfazioni quest’anno, sono un gruppo fantastico e sono certo che potremo lavorare al meglio insieme.”