I Giovanissimi 2004 del Vado FC vincono la Coppa del Presidente 2019

Dopo la conquista del titolo di Campioni Regionali nella stagione calcistica 2018-2019, i Giovanissimi 2004 del Vado FC di mister Massimiliano Prina archiviano, con una bella e convincente prestazione, un altro titolo regionale, la prestigiosa Coppa del Presidente, organizzata dalla Federazione ligure. Nella finale di sabato scorso, sul campo neutro di Voltri, nulla hanno potuto i ragazzi dell’Athletic Club Liberi, una della più importanti realtà nel panorama del calcio dilettantistico ligure, contro il più agguerrito Vado che, con un perentorio 3-0, ha portato a casa il risultato. “Onore agli avversari, tenaci e ben determinati, che non hanno mai mollato per tutta la partita” dichiara il mister vadese, che sottolinea però la buona prestazione dei suoi ragazzi, non solo sotto il profilo tecnico ma anche per il cuore che hanno messo in campo, soprattutto nel secondo tempo in cui hanno dovuto contrastare i tentativi di rimonta degli avversari.