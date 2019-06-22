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Calcio | 22 giugno 2019, 18:18

Calcio, Olimpia Carcarese: grande prova dei 2002, il Genoa passa solo al 90'

Calcio, Olimpia Carcarese: grande prova dei 2002, il Genoa passa solo al 90'

Si è decisa al 90' l'amichevole tra la selezione 2002 dell' Olimpia Carcarese e i pari età del Genoa.

I grifoncini sono riusciti a passare in extremis, a testimonianza dell'ottima prova offerta dai ragazzi in partenza verso la Spagna, per partecipare alla Coppa Catalunya.

Da segnalare l'ottima prova di capitan Bellucci, più volte vicino al gol, di Antonini e di Fontana.

 

ROSA

 

PORTIERI 

GAMBINO KEVIN (CAMPOMORONE)

ODELLA STEFANO (OLIMPIA CARCARESE

 

DIFENSORI

FONTANA FRANCESCO (BOGLIASCO)

MARTIRE GIACOMO (BOGLIASCO)

ANTONINI FILIPPO (CAMPOMORONE)

GUIDO FEDERICO (CAMPOMORONE) 

CENTI TOMMASO (ARCI PIANAZZE)

ROSSI PIETRO (BOGLIASCO)

 

CENTROCAMPISTI

TORRISI LEONARDO ( CAMPOMORONE)

COSENTINO EMANUELE (LAVAGNESE) 

BOBBIO ROBERTO (CAMPOMORONE) 

MONTARSOLO SAMUELE (CAMPOMORONE) 

CONCAS MICHAEL (BRAGNO) 

 

ATTACCANTI 

BELLUCCI RICCARDO (CAPITANO) (BOGLIASCO)

D'ARRIGO MATTIA (ALBISSOLA) 

MONNI EMANUELE (CAIRESE) 

CONTI MARCO (MAGRA AZZURRI)

LAZZARI BALIN (ARCI PIANAZZE)

DANNA MARCO ( CAMPOMORONE)

 

STAFF 

ALLENATORE: CARUSO SAMUELE

VICE ALLENATORE: ANDREA ALLOISIO 

PREPARATORE ATLETICO: ZIZZINI MARCO

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ALLOISIO PAOLO

FISIOTERAPISTA E MASSAGGIATORE: CANEPA TOMMASO

comunicato stampa

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