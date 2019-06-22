Calcio, Olimpia Carcarese: grande prova dei 2002, il Genoa passa solo al 90'

Si è decisa al 90' l'amichevole tra la selezione 2002 dell' Olimpia Carcarese e i pari età del Genoa.
I grifoncini sono riusciti a passare in extremis, a testimonianza dell'ottima prova offerta dai ragazzi in partenza verso la Spagna, per partecipare alla Coppa Catalunya.
Da segnalare l'ottima prova di capitan Bellucci, più volte vicino al gol, di Antonini e di Fontana.
ROSA
PORTIERI
GAMBINO KEVIN (CAMPOMORONE)
ODELLA STEFANO (OLIMPIA CARCARESE
DIFENSORI
FONTANA FRANCESCO (BOGLIASCO)
MARTIRE GIACOMO (BOGLIASCO)
ANTONINI FILIPPO (CAMPOMORONE)
GUIDO FEDERICO (CAMPOMORONE)
CENTI TOMMASO (ARCI PIANAZZE)
ROSSI PIETRO (BOGLIASCO)
CENTROCAMPISTI
TORRISI LEONARDO ( CAMPOMORONE)
COSENTINO EMANUELE (LAVAGNESE)
BOBBIO ROBERTO (CAMPOMORONE)
MONTARSOLO SAMUELE (CAMPOMORONE)
CONCAS MICHAEL (BRAGNO)
ATTACCANTI
BELLUCCI RICCARDO (CAPITANO) (BOGLIASCO)
D'ARRIGO MATTIA (ALBISSOLA)
MONNI EMANUELE (CAIRESE)
CONTI MARCO (MAGRA AZZURRI)
LAZZARI BALIN (ARCI PIANAZZE)
DANNA MARCO ( CAMPOMORONE)
STAFF
ALLENATORE: CARUSO SAMUELE
VICE ALLENATORE: ANDREA ALLOISIO
PREPARATORE ATLETICO: ZIZZINI MARCO
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: ALLOISIO PAOLO
FISIOTERAPISTA E MASSAGGIATORE: CANEPA TOMMASO