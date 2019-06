Calcio, Albissola. L'Assessore Scaramuzza replica alle critiche: "E' dallo scorso luglio che l'Amministrazione si è prodigata per un accordo tra i ceramisti e il Savona"

La querelle relativa alla possibile mancata iscrizione dell'Albissola al campionato di Serie C, a causa della mancanza di uno stadio idoneo, ha acceso la polemica politica nel corso delle ultime ore. In particolar modo sul mancato arrivo dei ceramisti al "Bacigalupo" di Savona.

L'Assessore allo Sport, Maurizio Scaramuzza, ha voluto replicare agli appunti delle ultime ore, ripercorrendo quanto avvenuto nel corso dell'ultimo anno.

"L'Amministrazione comunale di Savona - spiega l'Assessore - si è adoperata, fin da luglio 2018, nell'organizzare un incontro tra le due società alla presenza tra l’altro del sindaco Nasuti e dell’assessore Gambetta. Nel mese di settembre si è iniziata a concretizzare l'ipotesi di offrire la possibilità all’Albissola di giocare al Bacigalupo: accompagnati dal Geometra dell’Ufficio sport è stato effettuato il sopralluogo con successiva proposta della società dell'Albissola che prevedeva, oltre ai loro obblighi per giocare in lega pro (telecamere, sala GOS e generatore di emergenza), una proposta di rizollatura parziale o totale per un valore, della sola rizollatura di circa 130 mila euro. Appurato che a gennaio non sarebbe stato possibile rizollare, l’Amministrazione comunale ha scritto alla società Albissola proponendo di investire i 130 mila euro insieme al Savona calcio per la posa del manto sintetico. Da allora non è più arrivato alcun riscontro da parte della società.