Calcimercato, Andora: torna Simone Serrami

Nelle ultime settimane le voci non erano certo mancate e finalmente è arrivata l’ufficialità: Simone Serrami torna a vestire i colori biancoblu.

L’attaccante classe ‘85 rientra dalla sfortunata parentesi alla Baia Alassio (pregiudicata da un brutto infortunio al braccio) e ritrova Mister Ghigliazza:

“Mi ha colpito subito la sua voglia di tornare a giocare per la squadra del suo paese, ci è voluto davvero poco per raggiungere un accordo. Ho rivisto in Simone l’entusiasmo con cui nel 2016 arrivò a stagione in corso e con i suoi gol, ci aiutò a cambiare le sorti della nostra stagione, spero che anche quest’anno il suo impatto possa esser trascinante per noi.”