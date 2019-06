Calcio, Savona. E' il giorno del Cda, in ballo trattative, il campo in sintetico e le variazioni della compagine sociale

Non sarà un passaggio banale quello che a breve vivrà il Savona con il Consiglio di Amministrazione, convocato nel pomeriggio odierno per discutere su diversi punti relativi all'assetto della compagine biancoblu.

Sul tavolo, come ha confermato il presidente Cristiano Cavaliere, c'è la possibile riapertura della trattativa con il gruppo Patrassi, mentre altre due offerte sono state rivelate dallo stesso massimo dirigente, pronte ad essere messe al vaglio al resto della compagine societaria.

Compagine sociale che potrebbe di fatto variare anche in maniera profonda, visto che all'ordine del giorno c'è la possibile fuoriuscita dal club di numerosi soci.

Anche la realizzazione del terreno in sintetico verrà presa in considerazione, un requisito fondamentale per far scattare il prolungamento della convenzione con il Comune dello stadio Bacigalupo in scadenza nel giugno 2021.