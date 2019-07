Tornei Estivi. Il gruppo D conosce già le due squadre qualificate alla 3° Savona Cup

Le gare di ieri hanno determinate le due squadre qualificate per quanto riguarda il girone D. Ditta RE.CO.RI e Vecchia Savona 1880 hanno conquistato due successi in altrettante gare, conquistando di fatto il pass per i quarti di finale del prossimo 10 luglio.

DITTA RE.CO.RI. - ROCCA UNITE 4 - 0

Marcatori: 3 Ferrotti, Anselmo (Ditta RE.CO.RI.)

Ammoniti: nessuno