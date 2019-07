Calcio, Giovanili. La leva 2010 del Vado a Barcellona per un'esperienza unica

Bellissima esperienza in terra catalana per la Leva 2010 del Vado FC 1913. I pulcini rossoblù, accompagnati dal Responsabile della Scuola Calcio Giancarlo Bossolino e dai tecnici Stefano Gandolfo e Marc Tona, sono stati accolti con grande entusiasmo e amicizia dai loro coetanei spagnoli e dai loro genitori. Merito di questa bellissima esperienza va a Juan Antonio Jimenez, tesserato del Barcellona, che ha organizzato due splendide mattinate di calcio a Badia del Valles e a Ripollet, paesi alla periferia della capitale catalana. Giornate dedicate anche al turismo, infatti i bimbi, accompagnati anche dai loro famigliari, hanno potuto vedere molte delle bellezze della città.

"Sono molto contento di aver fatto conoscere ai bimbi e ai loro genitori delle realtà diverse dalla nostra.” – esordisce Bossolino – “Il calcio spagnolo, e catalano in particolare, ha regolamenti diversi dal nostro e un approccio molto tecnico e didattico. È stata, ritengo, un'esperienza formativa e ringrazio, anche a nome della nostra società, il mio amico fraterno Juan Antonio Jimenez, per l'ottima organizzazione delle manifestazioni e per l'accoglienza ricevuta dalle società catalane che hanno partecipato. Sicuramente è stata un'esperienza importante e da ripetere con le altre leve del Vado".

Tabellino e risultati:

Sabato 29 giugno triangolare a Badia del Valles.

GIRONE A

Badia - Vado A 1-3

Badia - Sabadell 0-3

Vado A - Sabadell 0-2.

GIRONE B

Badia - Vado B 1-1

Badia - Sabadell 0-2

Vado B - Sabadell 1-1.

Dimenica 30 giugno, triangolare a Ripollet

GIRONE A

Ripollet - Vado A 2-0

Ripollet - Sant Cugat 1-3

Sant Cugat - Vado A 3-1

GIRONE B

Ripollet - Vado B 3-1

Sant Cugat - Vado B 4-2

Ripollet - Sant Cugat 1-3

Formazioni:

Vado A

Zunino, Gestino, Vincenzi, Bovio, Gandolfo, Giusto, Pierucci, Pizzorno, Arancino, Turone.

All. Gandolfo.

Vado B

Prandi, Maffi, Lepore, Gasparini, Tarigo, Alcaras, Furingo, Romano, Pescio, Toffanello.

All. Tona.

I mister e tutti i genitori ci tengono a ringraziare Giancarlo Bossolino per la bella esperienza messa a disposizione dei ragazzi.