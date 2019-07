Serata ricca di notizie per il Varazze e sicuramente importanti per la prima squadra nerazzurra.

Operazione conclusa, infatti per l'ingaggio di Jacopo Ghigliazza, ex regista di Finale, Vado e Albissola.

E proprio dai ceramisti il ds Alvino ha concluso l'arrivo del centrocampista classe 1999 Matteo Olivieri.

Operazione conclusa positivamente anche per Samuele Scala, leva 2000, ex Vado e Alassio Fc, e per Andrea Bisio, esterno 2001, ex della Genova Calcio.