Pallavolo Carcare: inizia il progetto B2, nel segno di Michele Lorenzo e Luca Mantoan

"Fermento nella società biancorossa per la costituzione del nuovo team che a breve affronterà il campionato di B2 nazionale Nell’attesa di conoscere il girone che ci verrà assegnato – commenta il neo presidente Michele Lorenzo a nome del direttivo – stiamo lavorando sulla nuova squadra che rappresenterà non solo Carcare ma tutta la provincia di Savona in questa straordinaria quanto bella avventura e di questo ne siamo sicuramente fieri. Abbiamo acquisito il nuovo allenatore si tratta di Luca Mantoan un allenatore dal curriculum professionale ben fornito, che accompagnerà il già consolidato gruppo di valligiane che affronteranno compatte questa seconda tournée nel campionato di B2 (il primo campionato lo si disputò nel 2015/2016) Luca Mantoan oggi allenatore di pallavolo, è un ex pallavolista italiano. Giocava nel ruolo di schiacciatore ed opposto vanta anche dalle presenze in Nazionale e dalla vittoria della Coppa Italia. Oggi la sua pluriennale esperienza di giocatore ed Lorenzo sarà a disposizione della società pallavolo Carcare. Con lui, - continua Lorenzo– faremo un buon lavoro, avrà a disposizione il bel gruppo di ragazze già collaudato che hanno radici ben solide nella società di Carcare. Purtroppo dobbiamo registrare in questo gruppo, l’uscita di alcune ragazze veramente utili a tutta la squadra come Francesca Briano che per motivi di lavoro è stata chiamata fuori regione o la giovane Bellandi che andrà in America per un anno e la Elena Gaia; per colmare questo vuoto abbiamo già individuato le nuove giocatrici che renderemo note appena l’accordo sarà formalmente concluso. Ci affidiamo al nostro amato pubblico auspicandolo numeroso a sostenere le nostre ragazze e – conclude il Presidente – sono contento di aver appurato anche un buon interesse da parte di tutta l’Amministrazione comunale.