Ceriale Progetto Calcio: Andrea Savona guidera anche nella prossima stagione i ragazzi terribili 2003

Il percorso degli Allievi 2003 è riuscito ad appassionare molti dei nostri tifosi e non solo. Sono ancora vivide le immagini di un Merlo interamente colorato di bianco e di azzurro a sostenere i nostri ragazzi durante la partita contro il Savona. Una rosa di giocatori che ha fatto della loro unione un punto di forza e che ha saputo inserirsi tra le grandi della nostra regione. Con delle premesse di questo tipo non si poteva non riconfermare il ruolo di guida al loro Mister Andrea Savona che anche nella stagione 2019-2020 allenerà gli Allievi 2003.

Mister, pronti per una nuova avventura con il Ceriale Progetto Calcio?



“Prontissimi! Dopo l’esperienza dell’anno scorso non vedo l’ora di iniziare una nuova avventura con questo magnifico gruppo”.

Quali saranno gli obiettivi dei Ragazzi Terribili per la prossima stagione?

“Il primissimo obiettivo non sarà solo quello di replicare il bel percorso intrapreso l’anno scorso, ma di migliorarci ancora di più: dobbiamo essere competitivi ed incisivi fino alle fasi finali. Purtroppo infortuni pesanti ed una mancanza di profondità della rosa ci hanno penalizzati non permettendoci di portare a casa risultati utili a fine stagione”.

State considerando l’idea di integrare la rosa?

“Abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da parte di diversi giocatori, per il momento nulla di ufficiale, ma sicuramente da parte della società c’è l’interesse di integrare la rosa con alcuni innesti mirati che potrebbero essere utili per colmare alcune piccole nostre lacune e rinforzare ulteriormente un gruppo solidissimo”.

Oltre ai risultati sul campo, sono arrivate anche molte soddisfazioni personali per i singoli giocatori

“Sì, a riprova dell’ottimo lavoro svolto durante l’anno alcuni dei nostri ragazzi hanno ottenuto piccole e grandi soddisfazioni personali. Non parliamo soltanto del titolo di capocannoniere guadagnato da Messina con le oltre 30 reti segnate, ma anche la convocazione nelle Rappresentative Nazionali e Regionali e l’interesse non troppo velato di alcuni club professionistici. Inoltre, ma non meno importante, alcuni dei nostri ragazzi il 1 di Agosto inizieranno la preparazione con la Prima Squadra di Mister Biolzi, un ulteriore passo avanti e una possibilità di crescita che spero possano sfruttare al meglio. Qui a Ceriale siamo concreti, lavoriamo insieme in sinergia per far crescere il settore giovanile e permettere ai giocatori di inserirsi con i grandi; questo per me vale più di vincere una singola partita”. “

In più nel futuro prossimo c’è anche in arrivo il campo nuovo

“Il Merlo con un manto in sintetico è un sogno che finalmente sta per diventare realtà. Al di là delle difficoltà oggettive che hanno avuto le varie formazioni a giocare in un campo in erba dissestato, avere a disposizione una struttura moderna e nuova può permette alla società di appoggiarsi ad un impianto in linea con i servizi offerti e a noi tecnici di poter allenare al meglio le centinaia di giovani che hanno scelto di vestire in nostri colori”.