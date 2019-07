Ancora un acquisto per la difesa: a Ceriale arriva anche Giacomo Prudente

Il Ceriale Progetto Calcio comunica ufficialmente il ritorno in biancoblu del difensore centrale Giacomo Prudente. Classe 1988, ingauno, nelle ultime 5 stagioni ha portato in alto i colori del Pontelungo, diventando un punto di riferimento in difesa ed un portabandiera della squadra con la quale ha ottenuto un passaggio di categoria nella stagione 2013-2014 e ha disputato il play-off in questo anno appena concluso. Un volto non nuovo al Merlo, Prudente infatti aveva già vestito in passato la maglia del Ceriale crescendo nel nostro settore giovanile, esordendo poi in prima squadra come giovane e disputando due anni di Promozione.

La lunga avventura con il Pontelungo e i risultati sempre ottimi di questa società, gli ha fatto maturare un’esperienza ed una sicurezza tale che potrà essere utile a Mister Biolzi durante il campionato, inoltre Prudente è un atleta che potrà ben integrarsi con il comparto difensivo già presente apportando anche una sana ed utilissima dose di centimetri.

“Dopo tanti anni con i granata mi sono levato parecchie soddisfazioni e penso di aver dato tutto me stesso. Sentivo di aver bisogno di nuovi stimoli e di provare nuove esperienze pur consapevole che lasciare il gruppo non sarebbe stato facile. Ho deciso di accettare questa nuova sfida, di mettermi in gioco in un campionato di Promozione e di tornare a vestire questi colori”.

La nostra società è lieta di ri-accogliere Giacomo Prudente e gli augura il meglio in questa nuova avventura cerialese.