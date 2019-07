Calcio, Olimpia Carcarese. La tifoseria è pronta a riorganizzarsi: "Tutti al campo al di là della categoria"

Sono ore ricche di attesa quelle che sta vivendo l'Olimpia Carcarese: dopo la rinuncia della Sanstevese alla partecipazione del campionato di Prima Categoria, potrebbero infatti spalancarsi nuovamente le porte del ripescaggio, dopo la vittoria dei playoff di Seconda.

Nel frattempo l'entusiasmo è tornato a battere forte al Corrent, tanto che la tifoseria biancorossa sta provando a riorganizzarsi, complice la linfa portata dal nuovo corso societario.

"Con questo comunicato vogliamo far capire a società e giocatori che con il cambio dirigenziale noi torneremo al campo a tifare la squadra del nostro paese SENZA PENSARE ALLA CATEGORIA CHE CI VERRÀ ASSEGNATA! Vogliamo provare a ricreare un ambiente simile a quello di 7-8 anni fa dove tutti i ragazzi del paese, e non, si ritrovavano la domenica con grande senso di appartenenza a tifare i colori bianco rossi al campo sportivo.

L’arrivo della nuova dirigenza con i loro progetti e idee per il settore giovanile/ prima squadra ha riportato grande entusiasmo in paese, coinvolgendo di nuovo tutti gli abitanti di Carcare e appassionati alla Carcarese, basta pensare che alla rosa già ben folta di giocatori residenti a Carcare hanno deciso con grande voglia di tornare in biancorosso anche altri ragazzi che gli anni passati con squadre diverse militavano in categorie superiori. Seguiremo la squadra ogni partita della stagione ispirandoci a un grande tifoso biancorosso che è venuto a mancare durante la stagione passata il grande Angelo che non ha mai saltato una partita.