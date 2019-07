Calcio, Savona. Patrassi non si nasconde: "Pronti ad ambire alle zone altissime della classifica" (VIDEO)

In un'affollatissima sala rossa del Comune di Savona, Roberto Patrassi, presidente in pectore della società di Via Cadorna dopo il passaggio di testimone con Cristiano Cavaliere, ha infiammato la platea illustrando le linee guida che dovranno contraddistinguire la prossima stagione, con Christian Papa nuovo responsabile dell'area tecnica e Stefanio Eranio coordinatore del settore giovanile.

La giornata di venerdi dovrebbe risultare cruciale per porre le ultime firme davanti al notaio, in modo tale da poter ufficializzare i primi nomi a livello di staff tecnico e giocatori (sempre più calda la pista che porta a mister Sandro Siciliano).