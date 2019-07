Calcio. Pietra Ligure, rinforzo per la mediana: ecco Fabrizio Castello

Nuovo rinforzo per il Pietra Ligure di mister Mario Pisano: il club biancazzurro ha infatti ufficializzato in serata l'accordo con Fabrizio Castello, centrocampista ex Loanesi.

Di seguito il comunicato ufficiale della società :

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver tesserato il centrocampista Fabrizio Castello nella passata stagione in forza alla Loanesi e tra i protagonisti con le sue 6 reti dell'ottima stagione dei rossoblu.

Nativo di Rosario in Argentina ed ex giocatore delle giovanili del Newell's Old Boys, Fabrizio si è fatto apprezzare in questi anni in Italia per le sue qualità tecniche e tattiche che lo rendono un prezioso rinforzo per la nostra mediana.

Entusiasti di averlo con noi gli diamo il benvenuto nella nostra squadra".