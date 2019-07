Loano Calcio. Brian Piave attende il bando dello stadio Ellena: "I tempi sono ormai maturi, mi auguro che i ragazzi di Loano possano giocare nel proprio impianto"

Continua a tenere banco la querelle relativa alla pubblicazione del bando per l'assegnazione dello stadio "Ellena", a Loano .

Dopo l'avvenuta iscrizione in Promozione della Loanesi (resta però da stabilire se la società proseguirà effettivamente nell'attività sportiva), anche il Loano Calcio del presidente Brian Piave è in attesa di conoscere le linee guida per la gestione dello stadio.