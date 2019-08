Calcio, Veloce: via alla preparazione anche per Giovanissimi ed Allievi

Primo giorno di scuola per i Giovanissimi ed Allievi della Veloce in preparazione alle prossime qualificazioni ai campionati regionali: i Giovanissimi agli ordini dei Mr. Mirko Ottone e Maurizio Penna, e gli Allievi di di Mr. Marco Pensa si sono ritrovati dopo la pausa estiva per iniziare il percorso tecnico ed atletico che li porterà alle rispettive qualificazioni ai campionati regionali di competenza.

Per ambedue le categorie tra facce nuove e vecchie conoscenze, si respira un certo entusiasmo, sensazione condivisa dai tecnici i quali possono godere di un gruppo di ragazzi numeroso e ben assortito per affrontare la lunga stagione agonistica.