Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Di Martino e Doffo regalano la vittoria alla Cairese, espugnato 2-1 il Borel di Finale

FINALE - CAIRESE 1-2 (14' Di Martino, 27' Doffo, 65' Rocca)

93' termina qui la partita. La Cairese espugna il Borel e aggancia l'Albenga a quota tre punti

90' saranno tre i minuti di recupero, apparsi scarsi rispetto al numero dei cambi e alle numerose interruzioni

86' Maisano toglie l'ultima punta, out Pastorino, dentro Tubino

82' il Finale sembra avere più energie,Pollero incrocia da posizione vantaggiosa, ma a lato

81' ancora un cambio per la Cairese, entra Rusca, esce Auteri. Pastorino punta centrale

80' Rocca gioca sulla linea difensiva gialloblu, destro a occhi chiusi, palla a lato.

78' Cavallone tenta il jolly dai 30 metri, Moraglio alza sulla traversa

74' Maisano ha invece richiamato in panchina Saviozzi, in campo va Rizzo

74' cambio per il Finale, esce Faedo per Gabriele Buttu, out anche Balbiano per Fazio

71' punizione per la Cairese, calcia forte Di Martino, palla però a lato

65' IL FINALE RIENTRA IN PARTITA! il colpo di testa di Vittori scavalca Moraglio, si scatena una carambola sulla linea di porta dove probabilmente è Rocca a toccare per ultimo

59' gran palla di Auteri per Pastorino, pronto a reggere il contrasto apparso falloso di Balbiano in area, il direttore di gara lascia correre

55' primo cambio per Maisano, Damonte lascia il campo a favore di Dematteis

54' break di Saviozzi in contropiede tentativo di lob ma palla alta

54' Faedo è andato in mezzo al campo insieme ad Odasso, Gerundo va alto sulla corsia destra

52' esce Buonocore, sofferente, entra Lorenzo Gerundo

51' partenza veemente del Finale, Moraglio chiama i suoi a maggiore attenzione

49' tentativo di sforbiciata di Faedo, Moraglio si accartoccia e blocca

48' angolo di Insolito, De Benedetti salta in controtempo e non trova la sfera da posizione favorevolissima

46' subito botta da fuori di Balbiano, Moraglio non si lascia sorprendere

46' subito due cambi per Buttu, entrano Pollero e Rocca escono A. Cavallone e Galli

Secondo tempo

46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

43' difesa del Finale in difficoltà, Auteri ne salta due e scarica verso il primo palo, Vernice c'è

37' Faedo cavalca a sinistra, cross teso in area, ma Prato rimedia di testa

34' occasione sprecata in ripartenza dal Finale, break sulla punizione calciata con poco senno da parte di Di Martino, la difesa ospite ripiega però sul più bello su Insolito

31' Buttu chiama l'inversione degli esterni offensivi, Faedo va a sinistra, Gianmarco Insolito a destra

27' RADDOPPIO DELLA CAIRESE! Colpo di testa di Doffo, Vernice sembrava essere sulla sfera, ma la sfera si è infilata nell'angolino

25' momento di pausa in campo, tutti i giocatori si dissetano. Il caldo infatti non cede la propria morsa

24' quello della Cairese ora sembra più un 4-2-3-1 con Pastorino, Di Martino e Auteri alle spalle di Saviozzi

23' intervento fuori tempo di Buonocore, ammonito

20' il gol sembra aver demoralizzato il giovane Finale, la Cairese continua a cercare il proprio gioco palla a a terra

14' CAIRESE IN VANTAGGIO! Grande azione di ripartenza per i gialloblu, spunto di Bruzzone sulla destra e conclusione dal cuore dell'area di Di Martino

13' fiammata improvvisa di Saviozzi, sinistro largo di un paio di metri controllato da Vernice.

9' subito Vittori, destro deviato, blocca Moraglio

9' punizione dal lato corto dell'area per il Finale, De Benedetti entra in spaccata, ma con un pizzico di ritardo

4' nota tattica: classico 4-4-2 per il Finale, risponde la Cairese con 3-4-3 piuttosto elastico, Saviozzi è il perno centrale, Di Martino e Auteri stringono il campo a seconda dell'occasione.

2' primi iniziativa sulla destra di Faedo, la difesa gialloblu tampona in extremis

2' la gara è iniziata con 10 minuti di ritardo, in attesa del termine del ciclo di irrigazione

1' si parte!

Primo tempo:

Finale: Vernice, P. Cavallone, Balbiano, Odasso, Galli, De Benemedetti, Faedo, Buoocore, Vittori, Insolito, A. Cavallone.

A disposizione: Catalano, Fazio, Murrizi, Rocca, Pollero, Gerundo, G. Buttu, Alessi, Ferrauto.

Allenatore: Buttu

Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti, Prato, Doffo, Damonte, Pastorino, Bruzzone, Auteri, Di Martino, Saviozzi, Crocco.

A disposizione: Crocco, Incorvaia, Tubino, Rizzo, De Matteis, Rusca, Brovida, Tamburello, Ferrero.

Allenatore: Maisano