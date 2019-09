Calcio, Coppa Italia d'Eccellenza. L'Albenga ospita il Finale, la cronaca live dal "Riva"

ALBENGA - FINALE 1-0 (25' Ruffo)

46' dopo un solo minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi.

44' azione insistita del Finale con buone trame di gioco ad avvolgere l'area bianconera, alla fine tutto è vano per la posizione irregolare di un giocatore giallorosso.

40' colpo di testa di Vittori dal centro dell'area, palla altissima.

37' cerca lo schema su calcio piazzato l'Albenga, ma i ragazzi di Solari non riescono a trovare la giusta precisione per concludere a rete.

29' sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo Maiano in proiezione offensiva colpisce di testa e manda sul fondo.

25' ALBENGA IN VANTAGGIO! Grande discesa sulla corsia destra dell'ultimo arrivato Marquez, palla tesa rasoterra che trova l'inserimento puntuale di Ruffo ed il tap-in vincente.

23' ritmi molto blandi, quasi da amichevole, in questi ultimi minuti. Intanto la pioggia ha smesso di bagnare il sintetico del Riva.

14' lancio in profondità a tagliare il campo che pesca Vittori, diagonale della punta che termina a lato alla sinistra di Bambino.

11' Ruffo serve Simaha che si libera alla conclusione, centrale tra le braccia di Vernice.

7' tiro di Marquez, palla alta sulla traversa.

5' buona partenza per il Finale che conquista una serie di due corner a distanza di pochi istanti, l'Albenga fa prevalere la sua fisicità ed in entrambe le occasioni sventa la minaccia.

1' squadre schierate in campo con le classiche tenute bianconera e giallorossa, si può partire!

PRIMO TEMPO

Buonasera dallo stadio "A. Riva" di Albenga, dove tra pochi istanti prenderà il via l'ultimo incontro in programma per il girone B di Coppa Italia d'Eccellenza.

Un girone in cui i giochi sono già fatti, con gli ingauni già qualificati con un turno di anticipo alla prossima semifinale, che li vedrà opposti alla vincente del raggruppamento A. Sorti già decise dunque anche per i giallorossi, campioni in carica che lasciano la competizione dopo due gare ed altrettante sconfitte.

Nessuna pressione nel cercare il risultato quindi per entrambi i tecnici, vediamo quindi quali sono le scelte di Solari e Buttu per gli ultimi novanta minuti che precedono l'avvio del campionato di domenica prossima.

ALBENGA: Bambino; Barchi, Barisone, Olivieri, Dorno, Cocito, Figone, Simaha, Marquez, Ruffo, Di Salvatore.

A disposizione: Vicinanza; Gerini, Patrucco, Anselmo, Scalia, Di Nardo, De Simone, Metalla, Di Pietro.

Allenatore: M. Solari

FINALE: Vernice, Cavallone P., Balbiano, Odasso, Maiano, De Benedetti, Faedo, Buttu, Vittori, Insolito, Cavallone G.

A disposizione: Catalano; Freccero, Galli, Alessi, Salata, Murrizi, Pollero, Fazio, Rocca.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Amedeo Giulio Marenzana (Novi Ligure)