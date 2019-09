Calcio. Savona, prima due rigori sbagliati, poi le perle di Vita e Tripoli: striscioni al primo successo in campionato, Verbania ko 2-0

SAVONA - VERBANIA 2-0 (71' Vita, 79' Tripoli)

FINISCE QUI LA GARA: IL SAVONA SUPERA 2-0 IL VERBANIA, TROVANDO LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO DOPO IL PARI ALL'ESORDIO SUL CAMPO DEL SERAVEZZA. Decisive le reti di Vita e Tripoli nella ripresa, dopo gli errori dal dischetto di Tripoli e Obodo.

90' quattro minuti di recupero

88' Siciliano manda in campo Fricano e Amabile al posto di Vita e D'Amborosio

87' da rimarcare le prestazioni di Ghinassi, al rientro in campo dopo un lungo infortunio, e D'Ambrosio, al debutto con la maglia biancoblù

82' anche Obodo vicino alla rete, destro al volo da fuori area controllato a fatica dal numero uno biancorosso

79' CHE GOL DI TRIPOLI! HA RADDOPPIATO IL SAVONA. Preciso cross dalla destra di Disabato e girata al volo del fantasista biancoblu, con la sfera che ha terminato la sua corsa sul palo più lontano alla destra di Russo. Gesto tecnico spettacolare per il numero dieci ex Mantova, al secondo centro il campionato

73' reazione immediata del Verbania, doppio corner per la formazione di Galeazzi, ma il pallone termina a lato della porta di Guadagnin

71' SAVONA IN VANTAGGIO! TRAVERSONE DALLA DESTRA DI PERTICA E DEVIAZIONE SOTTO MISURA DI VITA, CHE NON LASCIA SCAMPO AL PORTIERE RUSSO. 1-0 al Chittolina

68' Tripoli dal limite dell'area, Russo devia la sfera in angolo con la punta della dita

63' male Disabato e Obodo in questa ripresa, i due centrocampisti sbagliano numerosi palloni all'altezza della mediana, rallentando la manovra del Savona e favorendo le ripartenze di un Verbania sempre in partita

58' lancio lungo di Pertica a pescare Tripoli, bello l'aggancio da parte dell'ex Palermo, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta avversaria

54' clamoroso il doppio errore dal dischetto da parte della formazione biancoblù, che non riesce a trovare la via del gol nonostante la mole di gioco prodotta già da inizio partita

53' SECONDO PENALTY FALLITO DAGLI STRISCIONI, DESTRO AD INCROCIARE DI OBODO che viene respinto ancora una volta dal numero uno biancorosso.

52' RIGORE PER IL SAVONA, TRIPOLI SALTA IL PORTIERE RUSSO IN USCITA, CHE CON LA MANO AGGANCIA IL NUMERO DIECI SAVONESE.

51' risponde subito il Verbania in contropiede, Musso in campo aperto calcia in diagonale, ma è bravo Guadagnin a parare in due tempi

49' Vita si divora il vantaggio: liscio clamoroso di un difensore ospite, il numero nove biancoblù solo davanti a Russo calcia addosso al portiere, fallendo una limpida occasione per portare avanti i suoi

46' riparte la gara sotto un violento nubifragio, campo praticamente allagato che sembra però drenare bene la tanta acqua caduta nell'intervallo

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero il primo tempo. Savona-Verbania 0-0, meglio gli striscioni che hanno cercato più volte la via della rete, sbagliando anche un rigore con Tripoli al quarto d'ora

37' gran palla di Tripoli a cercare Vita, sfera leggermente lunga che finisce tra i piedi dei difensori del Verbania

30' Obodo si libera al tiro dai venticinque metri, Russo para in due tempi

29' ci prova Colombo dalla lunga distanza, pallone a lato della porta di Guadagnin

27' continua ad attaccare la formazione di Siciliano, a cui manca il guizzo nell'ultimo passaggio per cercare il gol del vantaggio. Verbania più abbottonato, ma pericoloso con alcune fiammate soprattutto dal fronte offensivo sinistro

21' bene Buratto sulla fascia sinistra, altro cross nel cuore dell'area piccola controllato in presa alta da Russo

16' Vita non trova la deviazione vincente in scivolata dopo il traversone basso di Tripoli, striscioni molto più intraprendenti in questa fase del match

15' RUSSO DICE DI NO A TRIPOLI, errore dal dischetto per il numero dieci biancoblù, che ha trovato la pronta risposta dell'estremo difensore piemontese, bravo a deviare il pallone in corner

14' CALCIO DI RIGORE PER IL SAVONA: atterrato Dinane dopo un ottimo suggerimento in profondità di Buratto. Occasione dagli ultimi metri per gli striscioni

13' Verbania spavaldo che cerca di controllare la manovra, Savona pronto a colpire in ripartenza

12' violento nubifragio sul Chittolina, i giocatori faticano a controllare sul sintetico reso ancor più veloce dalla pioggia caduta negli ultimi minuti

6' bruttissimo fallo ai danni di Disabato, l'arbitro concede il vantaggio ma Vita non riesce a servire Tripoli al centro dell'area

5' nubi e tuoni minacciosi all'interno del rettangolo verde, il tecnico biancoblù schiera un 4-4-2 con D'Ambrosio largo a destra

1' iniziata la sfida del "Chittolina": tutto esaurito sulle tribune, circa cinquecento i tifosi pronti ad assistere al debutto casalingo del Savona di mister Siciliano

PRIMO TEMPO

Formazioni: Siciliano deve rinunciare a Vettorel tra i pali, al suo posto Guadagnin. Esordio in difesa per Dinane, mentre in attacco torna Vita dal primo minuto. Nemmeno in panchina Bacigalupo, ai saluti dopo due stagioni in maglia biancoblu

SAVONA (4-4-2): Guadagnin; Pertica, Rossini, Ghinassi, Dinane; D'Ambrosio, Obodo, Disabato, Buratto; Tripoli, Vita. A disposizione : Pizzonia, Tissone, Marchio, Lo Nigro, Fricano, Albani, Amabile, Lazzaretti. Allenatore: Siciliano



VERBANIA (4-4-2): Russo, Ramponi, Panzani, Bellini, Pezzati, Gatti, Colombo, Musso, Austoni, Margaroli, Gambino. A disposizione: Savoini, Piraccini, Corio, Bottazzi, Lonardi, Savoldi, Pezzoni, Ibe, Artiglia. Allenatore: Galeazzi