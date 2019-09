Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d'Alba-Moscone - Primi spareggi semifinale (gara unica)

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Olio Roi Imperiese 11-8

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia al secondo spareggio d'accesso alla semifinale

Martedì 10 settembre ore 20.30

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

-------------------------------------



Serie B Play off - Terza e ultima di ritorno

Mercoledì 11 settembre ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Taggese

a Monticello d'Alba: Osella Surrauto Monticellese-Morando Neivese

La classifica : Taggese 23, Acqua S.Bernardo San Biagio e Morando Neivese 20, Osella Surrauto Monticellese 19.



Serie B Play out - Terza e ultima di ritorno

Martedì 10 settembre ore 21

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb

La classifica : Vini Capetta Don Dagnino 19, Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 15, Speb 11.



Serie B Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno

Venerdì 13 settembre ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

Riposa: Benese

La classifica : Benese 8, Srt Progetti Ceva 7, Virtus Langhe 3.

Serie C1 – Andata semifinali

Bubbio-Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca 11-5

Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze 4-11

Ritorno

Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca-Bubbio rinviata per pioggia a lunedì 9 settembre, ore 20.30, a Ricca

Araldica Castagnole Lanze-Polisportiva Pieve di Teco 7-11

Spareggio

Martedì 10 settembre ore 20.30

a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze

-----------------------------------------



Serie C2 – Andata quarti di finale

Gottasecca-Caraglio 11-6

Virtus Langhe-Ricca 11-1

San Biagio-Castellettese 11-2

Don Dagnino-Araldica Castagnole Lanze 10-11

Ritorno

Caraglio-Gottasecca 11-9

Ricca-Virtus Langhe 11-7

Castellettese-San Biagio 7-11

Araldica Castagnole Lanze-Don Dagnino 11-5

Araldica Castagnole Lanze e San Biagio in semifinale

Spareggi

Martedì 10 settembre ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Caraglio

a Dogliani: Virtus Langhe-Ricca

-----------------------------------------



Femminile - Andata finale

Amici del Castello-Gymnasium Albese A 9-3

Ritorno

Giovedì 12 settembre ore 21

ad Alba: Gymnasium Albese A-Amici del Castello