Calcio femminile: è iniziata la stagione 2019/20 dell'Alassio FC

E' iniziata questa settimana l'avventura dell'Alassio FC Femminile per la stagione 2019/2020.

Le ragazze della società del presidente Vincenzi saranno al via sia del campionato di Eccellenza ligure che della Coppa Italia Regionale (in fase di valutazione l'eventuale iscrizione al campionato Under 17).

Le ragazze si sono ritrovate martedì 10 settembre per iniziare la preparazione in vista dei prossimi impegni guidate dal nuovo tecnico Maurizio Carle, già noto negli ambienti del calcio della nostra provincia per i suoi trascorsi nel settore maschile alla guida di diverse squadre, sia a livello giovanile che senior. Il tecnico sarà affiancato da Benedetto Dorio con il ruolo di team manager, figura già da anni nota nel calcio femminile come allenatore di diverse categorie giovanili femminili (l'anno scorso ha guidato proprio l'Under 15 femminile dell'Alassio FC) e da Claudio Piccardo, già allenatore negli ultimi anni della Prima Squadra femminile dell'Albenga e dell'Andora, prima dell'ultimo anno con le vespe dell'Alassio FC.