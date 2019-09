Calcio, Seconda Categoria. La Rocchettese vince il "Memorial Calleri"

Sabato scorso è andata in scena la decima edizione del "Memorial Calleri", organizzata come ogni anno dal Murialdo. Quest'anno, oltre ai padroni di casa, il Bardineto e la Rocchettese.

Sono stati i rossoblu cairesi a vincere il triangolare, superando per 3 a 1 il Bardineto, con reti di Rosati, del nuovo acquisto Bracco e di Monni, e per 4 a 1 il Murialdo. Marcature della vittoria firmate da Costa, Maddalo, Nero e Monni. Secondo posto per il Murialdo, vittorioso 2 a 1 sul Bardineto.

"Ottimo inizio di stagione. Ma sappiamo bene che si tratta solo di calcio estivo. Partiamo più umili rispetto all'anno scorso. Più che altro, siamo felici per il bel gioco espresso e per la grande atmosfera che si sta creando in questo gruppo", commenta il ds della Rocchettese Simone Ferrero.