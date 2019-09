Ad Albisola Superiore arriva lo "Yoga and holistic fest"

Domenica 22 settembre dalle ore 9 alle ore 20 si svolgerà l’edizione 2019 dello “Yoga and holistic fest” a cura del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche, in collaborazione con INDACO eventi e Patrizio Lai, patrocinato dal Comune di Albisola Superiore – Assessorato al Turismo e World Yoga Alliance (WYA).

L’evento si svilupperà nella splendida cornice del Parco dell’Accoglienza – Santuario N.S. della Pace di Albisola Superiore, un luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche ad essa collegate. Un grande polmone verde dove si avvicenderanno, con un programma prestabilito, scuole ed associazioni nonché professionisti dei vari settori ed esperti in materia di salute e benessere.

La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per tutte le età con momenti di incontro dedicati ai bambini, agli adulti, agli sportivi e a tutti coloro che desiderano trascorrere una semplice ma preziosa giornata a contatto con la natura.

“Affrontiamo con immenso entusiasmo questo nuovo evento, siamo felici di aver condiviso con molti professionisti del settore che hanno prontamente accettato il nostro invito e confidiamo nel costruire un appuntamento fisso che ogni anno potrà soddisfare un pubblico sempre più vasto” dichiara uno degli organizzatori – Laura Chiara Filippi dell’agenzia Indaco di Savona.

Ospite speciale della manifestazione sarà Ellen Grace O’Brian, insegnante e praticante del Kriya Yoga da più di 40 anni, discepola diretta di Roy Eugene Davis e diffonde gli insegnamenti del grande Maestro Paramahansa Yogananda. E’ direttrice spirituale del Center for Spiritual Elightenment a San José in California e collabora con il Centro Yoga Stella con sede a Savona in quanto unita dallo stesso sentiero spirituale.

L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi (lezioni di gruppo, momenti d’incontro, laboratori, conferenze, concerti) sono a titolo gratuito.

Importanti sponsor quali: Decathlon Albenga-Savona e l’Azienda H2o di Savona, affiancano e supportano l’evento.













Pagina evento facebook : https://www.facebook.com/events/425262531413581/

#yogafest #vivereloyoga #salute #benessere