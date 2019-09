Calcio, Seconda Categoria: i gironi sono attesi nelle prossime ore

Dovrebbe essere arrivata al capolinea l'attesa per i gironi di Seconda Categoria: come filtrato nella scorsa settimana, i conto alla rovescia per la pubblicazione dei due gironi dovrebbe essere arrivato al capolinea.

Nella giornata di oggi o al massimo domani, il Comitato Regionale Ligure dovrebbe dare il via libera per l'istituzione dei due raggruppamenti, sui quali si è vociferato in maniera insistente nel corso dell'intera estate.

Secondo quanto filtrato negli scorsi giorni, l'intenzione dei vertici liguri è di mantenere tutto il lotto delle squadre del comprensorio savonese nel girone B, facendo partire geograficamente il raggruppamento A da Borgio fino all'estremo ponente ligure.